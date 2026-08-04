Стевандић: Јединством узимамо право на сјећање, жртве не можемо опростити док се злочинци не покају

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да су Срби у Републици Српској Крајини и Републици Српској били изложени јединственој мржњи и страдању, али да на то морају одговорити јединством, људскошћу и чувањем успомене на свих српске жртве.
"Јединствено су нас мрзили и убијали у Републици Српској Крајини и у Републици Српској. Бомбардовали су цивиле и колоне, па ћемо јединством да узвратимо да покажемо људскост и емпатију за све жртве за разлику од њих, али наше жртве опростити не можемо док се злочинци не покају“, истакао је Стевандић.
Јединствено су нас мрзили и убијали у Републици Српској Крајини и у Републици Српској. Бомбардовали су цицвиле и колоне, па ћемо јединством да узвратимо да покажемо људскост и емпатију за све жртве за разлику од њих, али наше жртве опростити не можемо док се злочинци не покају. pic.twitter.com/fcV58lbDzP— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 4, 2026
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