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Стевандић: Јединством узимамо право на сјећање, жртве не можемо опростити док се злочинци не покају

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 15:52

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предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да су Срби у Републици Српској Крајини и Републици Српској били изложени јединственој мржњи и страдању, али да на то морају одговорити јединством, људскошћу и чувањем успомене на свих српске жртве.

"Јединствено су нас мрзили и убијали у Републици Српској Крајини и у Републици Српској. Бомбардовали су цивиле и колоне, па ћемо јединством да узвратимо да покажемо људскост и емпатију за све жртве за разлику од њих, али наше жртве опростити не можемо док се злочинци не покају“, истакао је Стевандић.

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Таг :

Ненад Стевандић

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