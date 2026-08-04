Logo

Стевандић: Самопоштовање је данашња национална политика

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 14:15

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је данас у Бањалуци да је самопоштовање данас једина, велика, национална, заједничка политика Срба.

Стевандић је рекао да су у хрватској злочиначкој акцији "Олуја" бездушно, бестијално, подмуколо протјерани и побијени невини Срби.

"Наша је обавеза да то никада не заборавимо и не устукнемо када је ријеч о поштовању према нашим невиним жртвама и тражењу одговорности за оне који су их побили", рекао је Стевандић, који је у бањалучком Храму Христа Спаситеља присуствовао парастосу за пострадале у погрому Срба из Републике Српске Крајине.

Он је нагласио да Срби данас и њихове власти немају чега да се стиде и напоменуо да се више никада ни милиметар не смије устукнути у исказивању пијетета према властитим жртвама.

У Републици Српској је Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од страдања Срба у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" током које је убијено више од 1.904 лица српске националности, а протјерано више од 220.000 са подручја Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.

У Мркоњић Граду вечерас ће бити централно обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године. Обиљежавање организују одбори за његовање традиције ослободилачких ратова влада Републике Српске и Србије, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Олуја

Народна скупштина Републике Српске

Ненад Стевандић

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Како расхладити аутомобил током топлотног таласа: Избјегните ову грешку

Ауто-мото

Како расхладити аутомобил током топлотног таласа: Избјегните ову грешку

1 ч

0
Који су највреднији пасоши на свијету, а на ком је мјесту БиХ

Друштво

Који су највреднији пасоши на свијету, а на ком је мјесту БиХ

1 ч

1
Полиција упала на свадбу: Младожења се крио под степеништем, заплијењено богатство

Свијет

Полиција упала на свадбу: Младожења се крио под степеништем, заплијењено богатство

1 ч

0
Јавор обишао радове: Изградња канализационе мреже у завршној фази

Градови и општине

Јавор обишао радове: Изградња канализационе мреже у завршној фази

1 ч

0

Више из рубрике

предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Држава је гарант слободе српског народа

1 ч

3
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Добра вијест стиже из Приједора, настављамо даље

2 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Подсјетник на херојски подвиг наших бораца

2 ч

5
директор Аутопутева Републике Српске

Република Српска

Вишковић: Само уз јаку Српску и Србију можемо да се заштитимо од нових 'Олуја'

2 ч

2

  • Најновије

15

38

Елфета Весели ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године

15

36

Да ли мачке стварно не воле своје власнике?

15

35

Први пацијент који је примио руску вакцину против рака завршава терапију у септембру

15

23

Већина миграната враћена из Сеуте

15

10

Научници развили АИ алат који разликује ћелије рака од здравих, са тачношћу од 99,9 одсто

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима