Стевандић: Самопоштовање је данашња национална политика

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је данас у Бањалуци да је самопоштовање данас једина, велика, национална, заједничка политика Срба.
Стевандић је рекао да су у хрватској злочиначкој акцији "Олуја" бездушно, бестијално, подмуколо протјерани и побијени невини Срби.
"Наша је обавеза да то никада не заборавимо и не устукнемо када је ријеч о поштовању према нашим невиним жртвама и тражењу одговорности за оне који су их побили", рекао је Стевандић, који је у бањалучком Храму Христа Спаситеља присуствовао парастосу за пострадале у погрому Срба из Републике Српске Крајине.
Он је нагласио да Срби данас и њихове власти немају чега да се стиде и напоменуо да се више никада ни милиметар не смије устукнути у исказивању пијетета према властитим жртвама.
У Републици Српској је Дан жалости поводом обиљежавања 31 године од страдања Срба у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" током које је убијено више од 1.904 лица српске националности, а протјерано више од 220.000 са подручја Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације.
У Мркоњић Граду вечерас ће бити централно обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године. Обиљежавање организују одбори за његовање традиције ослободилачких ратова влада Републике Српске и Србије, преноси Срна.
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