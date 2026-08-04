Који су највреднији пасоши на свијету, а на ком је мјесту БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Док је некадашњи плави југословенски пасош био симбол отворености између Истока и Запада, данашња путна исправа БиХ налази се тек на 52. мјесту свјетске листе.
Са њом се без визе може путовати у 122 земље, што је знатно мање од најјачих свјетских докумената, попут сингапурског, који отвара врата за чак 192 дестинације.
Открива то најновији Индекс снаге пасоша "Хенли" за 2026. годину, који државе рангира према броју земаља у које њихови грађани могу ући без претходно прибављене визе.
Према том истраживању, БиХ се налази у средини глобалне листе, али и даље знатно заостаје за већином чланица Европске уније, чији грађани углавном имају слободан приступ у више од 180 земаља.
Иако је документ БиХ данас много вреднији него у првим годинама након рата, када су визе биле потребне за готово сва већа европска путовања, он још није достигао ниво најбоље рангираних европских и азијских држава.
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У пракси то значи да грађани БиХ могу без визе путовати у већину Европе, али и у бројне туристичке и пословне центре широм свијета, међу којима су Турска, Уједињени Арапски Емирати, Јапан, Јужна Кореја и велики дио Латинске Америке.
Ипак, за нека од најважнијих тржишта рада, образовања и пословања, попут САД, Канаде и Велике Британије, и даље су потребне додатне визне процедуре. Ограничења се посебно виде код удаљених дестинација. Тако су за путовања у Аустралију, Индију, Вијетнам, Тајланд и Шри Ланку потребне додатне дозволе или визе, док и поједине популарне туристичке земље, попут Индонезије и Малдива, имају посебне услове уласка.
Када је ријеч о региону, најбоље је рангирана Хрватска, чија путна исправа заузима 17. мјесто у свијету и омогућава улазак без визе у 182 дестинације. Испред БиХ су и Србија, на 45. позицији са 135 земаља, те Црна Гора, која је на 47. мјесту са приступом у 127 држава.
На врху листе дошло је до великих промјена. Најјачи документ у 2026. години има Сингапур, чији грађани могу путовати без визе у 192 дестинације. Јапан, Јужна Кореја и УАЕ налазе се одмах иза њега са 188 земаља. Подаци показују да је Азија у посљедњој деценији направила велики искорак, захваљујући економском развоју, јачању дипломатије и ширењу међународних споразума.
Европа и даље задржава снажну позицију. Норвешка је пета са 186 дестинација, Швајцарска шеста са 185, док просјек држава Европске уније и Велика Британија омогућавају приступ у 184 земље.
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Занимљив је и пад САД. Иако америчка путна исправа и даље спада међу најјаче у свијету, са врха листе прије десет година пала је на 27. мјесто, са могућношћу путовања без визе у 180 дестинација.
На другом крају листе налазе се државе чији грађани имају најмању слободу кретања. Најслабије рангирана је авганистанска путна исправа, са приступом у свега 22 дестинације. Слиједе Сирија са 25, Ирак са 28, Пакистан са 29 и Јемен са 30 безвизних одредишта.
Индекс "Хенли" заснива се на броју земаља у које се може ући без претходног добијања визе, али се рачунају и одредишта са визом по доласку или једноставном електронском процедуром.
Југословенска путна исправа из Титове ере важила је за једну од највреднијих у Европи и омогућавала грађанима релативно слободно кретање између Истока и Запада.
Захваљујући политици несврстаности и специфичном положају Југославије током хладног рата, њени грађани могли су путовати у велики број земаља без сложених визних процедура.
Такав положај био је ријетка привилегија међу европским социјалистичким државама тог времена, пише Глас.
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