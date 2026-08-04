Тешка несрећа код Прњавора: Повријеђен мотоциклиста, обустављен саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста М.С. из Србије повријеђен је у саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу Прњавор - Станари.
У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила у 12.55 часова у мјесту Попови.
”У незгоди су учествовали мотоцикл ”кавасаки” којим је управљао М.С. из Србије и аутомобил ”дачија” за чијим воланом је био Д.М. из Прњавор. У незгоди мотоциклиста је задобио тјелесне повреде”, наводе у ПУ Бањалука.
На овој дионици пута у 14.10 часова је обустављен саобраћај, до завршетка увиђаја који је у току. Саобраћај се одвија алтернативним правцима.
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