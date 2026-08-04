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Тешка несрећа код Прњавора: Повријеђен мотоциклиста, обустављен саобраћај

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 14:40

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Тешка несрећа код Прњавора: Повријеђен мотоциклиста, обустављен саобраћај
Фото: ATV

Мотоциклиста М.С. из Србије повријеђен је у саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу Прњавор - Станари.

У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила у 12.55 часова у мјесту Попови.

”У незгоди су учествовали мотоцикл ”кавасаки” којим је управљао М.С. из Србије и аутомобил ”дачија” за чијим воланом је био Д.М. из Прњавор. У незгоди мотоциклиста је задобио тјелесне повреде”, наводе у ПУ Бањалука.

На овој дионици пута у 14.10 часова је обустављен саобраћај, до завршетка увиђаја који је у току. Саобраћај се одвија алтернативним правцима.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

Прњавор

Станари

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