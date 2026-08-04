Први пацијент који је примио руску вакцину против рака завршава терапију у септембру

Аутор:АТВ редакција
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Први пацијент ће у септембру завршити терапију вакцинације руским лијеком за лијечење меланома, рекао је академик Руске академије наука и научни директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинцбург.
"Завршна примена (онковакцине), која је тренутно заказана, биће почетком септембра, односно за мјесец дана", рекао је он за РИА Новости.
Пацијент који је први добио нову вакцину је шездесетогодишњи становник Курске области. Прву дозу "неоонковака" примио је у априлу.
Овај лијек је развијен у Центру "Гамалеја", а производи се у руском Националном медицинском истраживачком центру за радиологију.
Министарство здравља Русије одобрило је лијек за клиничку употребу почетком децембра.
Вакцина се индивидуално прилагођава сваком пацијенту на основу молекуларних и генетских карактеристика њиховог тумора.
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Како је раније најавио руски премијер Михаил Мишустин, Руси ће моћи да се лијече таквим лијековима у оквиру обавезног здравственог осигурања.
Руски стручњаци недавно су објавили критеријуме за примјену персонализоване мРНК вакцине против меланома, која је намјењена одраслим пацијентима са неоперабилним или метастатским облицима болести, као и појединим пацијентима након хируршког лијечења.
За разлику од класичних терапија, ова вакцина се израђује посебно за сваког пацијента на основу молекуларно-генетичких карактеристика његовог тумора, са циљем да имунолошки систем препозна и уништи ћелије рака. О томе да ли је пацијент кандидат одлучују руски стручњаци на основу његове историје болести. Пожељно да пацијент има макар минималан позитиван одговор на имунотерапију, која је један од стандардних приступа лијечењу.
Послије позитивне процјене, вакцина се производи у Центру "Гамалеја", а читав процес лијечења траје око пет до шест месеци.
Према најавама, прва пацијенткиња из Србије требало би да започне терапију у другој половини августа, док руски научници истовремено раде на развоју персонализованих мРНК вакцина и за друге врсте карцинома - вакцине против рака бешике, ситноћелијског карцинома плућа и колоректалног карцинома".
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