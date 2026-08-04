Полицајац се прерушио у жбун и вребао возаче: За шест сати ухватио чак 74 прекршиоца

Аутор:АТВ редакција
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Полицајац у Њу Џерзију прерушио се у зелени жбун како би ухватио возаче који током вожње шаљу поруке, претражују интернет или разговарају телефоном.
Полицијска управа Данелена објавила је на друштвеним мрежама фотографије своје "специјалне јединице". На њима се види полицајац у маскирном одијелу које подсјећа на зелени жбун, са двогледом у рукама.
"Да ли сте данас примијетили наш 'жбун'? Ако вам је глава била спуштена ка телефону, вјероватно нисте", написали су из полиције.
Како су објаснили, контрола је спроведена у прометном дијелу центра града кроз који пролази и велики број пјешака. За само шест сати изречене су 74 казне возачима који су користили телефон током вожње.
"Нека вам ово буде подсјетник: порука или обавјештење могу да сачекају. Гледајте пут, а не екран", поручили су из полиције.
Казне за кршење закона којим је забрањено држање телефона током вожње почињу од 200 долара, док вишеструким прекршиоцима могу да достигну 600 долара.
Возачима који три пута направе исти прекршај возачка дозвола може да буде одузета на период до 90 дана, преноси Журнал24.си.
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