Мотоциклиста задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу М-17.1 Међаш – Живинице, у мјесту Петровице Горње на подручју општине Калесија, јуче око 18:20 сати догодила се тешка саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила и мотоцикл.
Према информацијама МУП-а ТК, у несрећи су учествовали мотоцикл Хонда, којим је управљао А.М. (2002) из Калесије, путнички аутомобил Ауди А6, за чијим воланом је био С.С. (1973) из Лукавца, те Ауди А4, којим је управљала Е.А. (1991) из Живиница.
У овој саобраћајној незгоди тешке повреде добио је мотоциклиста, које су у констатоване у Универзитетском клиничком центру Тузла, пише Црна-Хроника.
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Возач Аудија А6 С.С. и возачица Аудија А4 Е.А. задобили су лаке тјелесне повреде.
Увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске управе Калесија, а за вријеме трајања увиђаја саобраћај на овој дионици магистралног пута одвијао се наизмјенично једном коловозном траком.
Околности које су довеле до саобраћајне незгоде бит ће утврђене даљом истрагом.
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