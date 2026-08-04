Шеховац: Полиција на терену након обрачуна криминалних група, ради се на проналаску починилаца

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Полицијске управе Источно Сарајево Бранимир Шеховац изјавио је да су, након обрачуна криминалних група на подручју града, припадници полиције на терену и да спроводе све потребне активности у проналаску починилаца ових криминалних дјела.
Он је навео да је у току интензивна потрага за Ђорђем Ждралом који је у бјекству, а који је осумњиченом за покушај убиства.
Република Српска
Ћосић: Полиција ће наћи одговор на криминалне обрачуне, МУП ради свој посао
Шеховац је за Срну рекао да је Ждрале по криминалним дјелима од раније познат полицији, те да су обрачуни до којих је дошло у претходна два дана повезани.
Он је нагласио је да полиција ради и на проналаску лица које је синоћ ватреним оружјем нанијело повреде Давору Дабићу, након чега је побјегло.
Полиција, рекао је он, ради на прикупљању информација у вези са лицима која се могу довести у везу са овим догађајем и организованим криминалом на подручју Источног Сарајева.
Из полиције су поручили да нема потребе за узнемиреност грађана и да полицијске агенције одговорно раде свој посао.
Ждрале је осумњичен је да је у Спасовданској улици у општини Источно Ново Сарајево из ватреног оружја нанио повреде Кости Пандуревићу.
Хроника
Познато стање Давора Дабића рањеног у Источном Сарајеву
Полицијској управи Источно Сарајево синоћ је пријављено да је у Улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву дошло до употребе ватреног оружја у којој је Давор Дабић задобио повреде.
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