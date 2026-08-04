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Шеховац: Полиција на терену након обрачуна криминалних група, ради се на проналаску починилаца

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:47

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Нова пуцњава Источно Сарајево 3.8.2026.
Фото: ATV

Начелник Полицијске управе Источно Сарајево Бранимир Шеховац изјавио је да су, након обрачуна криминалних група на подручју града, припадници полиције на терену и да спроводе све потребне активности у проналаску починилаца ових криминалних дјела.

Он је навео да је у току интензивна потрага за Ђорђем Ждралом који је у бјекству, а који је осумњиченом за покушај убиства.

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Шеховац је за Срну рекао да је Ждрале по криминалним дјелима од раније познат полицији, те да су обрачуни до којих је дошло у претходна два дана повезани.

Он је нагласио је да полиција ради и на проналаску лица које је синоћ ватреним оружјем нанијело повреде Давору Дабићу, након чега је побјегло.

Полиција, рекао је он, ради на прикупљању информација у вези са лицима која се могу довести у везу са овим догађајем и организованим криминалом на подручју Источног Сарајева.

Из полиције су поручили да нема потребе за узнемиреност грађана и да полицијске агенције одговорно раде свој посао.

Ждрале је осумњичен је да је у Спасовданској улици у општини Источно Ново Сарајево из ватреног оружја нанио повреде Кости Пандуревићу.

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Полицијској управи Источно Сарајево синоћ је пријављено да је у Улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву дошло до употребе ватреног оружја у којој је Давор Дабић задобио повреде.

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Тагови :

Бранимир Шеховац

Источно Сарајево

ПУ Источно Сарајево

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