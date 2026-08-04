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Ћосић: Полиција ће наћи одговор на криминалне обрачуне, МУП ради свој посао

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 12:51

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Ћосић: Полиција ће наћи одговор на криминалне обрачуне, МУП ради свој посао
Фото: АТВ

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је да постоји узнемирености и забринутост људи у овом граду након пуцњаве претходних дана, али да је увјерен да ће институције наћи одговор, јер нико и никад у овој земљи неће бити јачи од државе, што ће се на крају и показати.

- Министарство унутрашњих послова Републике Српске ради свој посао, у сталном сам контакту са начелником Полицијске управе Источно Сарајево, министром и директором Полиције. Сигурно је да су већ предузети одређени кораци - рекао је Ћосић.

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Он је напоменуо да ће оно што је у надлежности МУП-а Републике Српске бити урађено и да починиоци и припадници криминалних група сигурно да неће бити заобиђени у овом процесу.

Градоначелник је позвао припаднике криминалних група да престану са обрачунима у овом граду и да не нарушавају безбједности и уносе немир.

- Нека у својим обрачунима прво схвате да су и они очеви, да су родитељи, да живе или су живјели у овом граду и да треба да престану да раде овакве ствари и да почну да се понашају у складу са свим правилима - рекао је Ћосић.

Он је указао да је очигледно да и правосуђе у оваквим ситуацијама касни.

- Неки који су вишеструки починиоци бивају благо санкционисани или нису довољно санкционисани или нису схватили поруку која им је послата кроз одговарајуће казне - навео је Ћосић.

Градоначелник Источног Сарајева каже да потпуно одговорно поступа пред својим суграђанима, иако то није његова директна надлежност.

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- Ја сам само тај који треба да буде у контакту са људима, који треба да има информације прије свих и ослушне оно што кажу грађани, а грађани су забринути. То ћу сутра пренијети министру унутрашњих послова и директору Полиције и сигуран сам да ће МУП, као и до сада предузети своје акције - нагласио је Ћосић.

Ћосић је подсјетио да су ове криминалне групе настале за вријеме оних који данас ћуте и то скривено или индиректно осуђују, пише Срна.

- То су лицемјери који су храбри иза тастатура и који користе ову ситуацију да би два мјесеца пред изборе у Републици Српској и БиХ као нешто послали поруку, а у ствари желе да искористе ове сукобе као нешто што би им донијело поене - оцијенио је градоначелник.

Ћосић каже да је Источно Сарајево симбол безбједности.

Он је рекао да је степен безбједности из године у годину на већем нивоу и да је због тога захвалан, прије свега, припадницима МУП-а Републике Српске.

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- Ми смо систем који упорно и упорно инсистира на три ствари - безбједност, здравство и образовање, с тим да је безбједност на првом мјесту - напоменуо је Ћосић.

У Источном Сарајеву је у претходна два дана дошло до обрачуна припадника криминалних група у којима су два лица рањена, док се за трећим трага.

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Тагови :

Љубиша Ћосић

Источно Сарајево

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