Вучић посјетио самохраног оца четворо дјеце: Најавио помоћ Језеру

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић стигао је у општину Језеро и најавио да ће та општина добити значајну помоћ Србије.
Вучић је посјетио у Језеру породицу Драгана Палалића, самохраног оца четворо дјеце Уне, Зоране, Таре и Данила.
Вучић је рекао да ће Србија помоћи општини колико може и да ће то бити више него што грађани очекују.
"Сигуран сам да би највише значило да отворимо мањи погон, да жене запослимо, то би значило више него било шта. Али нећу да то тврдо обећам, покушаћу. Ако не буде то, биће друго што вреди много пара. Добићете значајнију помоћ него што сте до сада добили", рекао је Вучић окупљеним грађанима.
Захвалио је мјештанима што, како је рекао, показивали захвалност Србији, и што се нису стидили да установе називају по Србији.
"Када видимо да сте нешто назвали Србија, ми смо и срећни и поносни. И хвала вам на томе. У двије ријечи: наша помоћ ће бити велика", рекао је Вучић.
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Он је казао да је од начелнице Снежане Ружичић добио захтјеве за помоћ који се односе на уређење општине и градског трга, школе, павиљона културе, а да ће се договорити шта је најважније.
Вучић је у разговору са једном грађанком навео да би држава заједно са Републиком Српском могла да јој помогне у проналаску рјешења за стамбено питање, пошто она живи са сином и болесним супругом у оронулој згради која је заведена као национални споменик.
У тој згради живе још четири породице.
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"Најлакше нам је да направимо стамбену зграду или пет кућа у којој бисмо смјестили те породице", рекао је Вучић.
Вучић ће вечерас у Мркоњић Граду присуствовати обиљежавању Дана сећања на све страдале и прогнане у хрватској оружаној акцији "Олуја".
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