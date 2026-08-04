Почела испорука бесплатних уџбеника за основце

Аутор:АТВ редакција
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У основним школама на подручју Приједора почела је испорука бесплатних уџбеника које су заједнички обезбиједили Градска управа и Влада Републике Српске, саопштено је данас из Градске управе.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор посјетио је школе у којима се врши испорука уџбеника и истакао да је циљ ове мјере да сва дјеца имају једнаке услове за образовање и да се породицама олакшају трошкови припреме за нову школску годину.
Из градског буџета је, од почетка реализације овог програма, за набавку бесплатних уџбеника издвојено више од милион КМ.
"Значајан допринос реализацији програма дали су и ученици и родитељи који су сачували и поклонили уџбенике млађим генерацијама, захваљујући чему су набављени само недостајући комплети", наведено је у саопштењу.
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