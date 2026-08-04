Вучић: Хрватски и бошњачки званичници никад нису погнули главу пред српским жртвама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас у Доњем Маловану код Купреса, одакле су Срби етнички очишћени, да се никада не смије заборавити да нико од хрватских или бошњачких званичника никада није погнуо главу пред српским жртвама.
Вучић је оцијенио да су Доњи и Горњи Малован, те Вуковско на Купресу најстрадалнија мјеста у бившој Југославији, наводећи да су Србе на том простору у Другом свјетском рату прво побили припадници Црне легије Јуре Францетића, а 1995. године су дошли Хрвати из шест километара удаљеног мјеста Шуице и све што су затекли побили и спалили.
Градови и општине
Цвијановићева положила вијенац код Спомен-капеле за погинуле борце
Он је приликом посјете српској цркви у Доњем Маловану рекао да је срећан што у српском народу, упркос свему, нема мржње коју је видио код других, те поручио да је то добро зато што мржња уништава само оног који мрзи, а не објекат мржње.
Вучић је указао на то да на цијелом простору некада српског Купреса сада има свега између 250 и 300 Срба и подсјетио да је на том простору побијено цијело племе Дувњака, да се о 16 несталих српских војника из напада 3. августа 1995. године и даље ништа не зна, као и да су све нове куће које се виде хрватске, а све спаљене српске.
Он је истакао да нико од хрватских званичника никада није погнуо главу пред овим срушеним кућама и мајкама у црнини, нити признао да је страшна срамота то што се десило Горњем и Доњем Маловану и Вуковском.
"Никада цвет нису положили на српске гробове. Наравно да негујемо културу сећања, да погнемо главу и пред њиховим жртвама, да се не понашамо као они, али никада немојте да заборавите да нико од њих није погнуо главу пред српским жртвама", рекао је Вучић.
Република Српска
У Храму Христа Спаситеља парастос за Србе страдале у "Олуји"
Предсједник Србије је поручио да вријеме и мир раде за Србе, али да га брине што неки други мисле да ће дочекати вријеме "за друго полувријеме", истичући да Срби треба да буду на опрезу.
Он сматра да српски народ мора да буде најгласнији у очувању регионалног мира шта год да се дешава и да економски напредује.
"БиХ је 2014. године имала 22 одсто већу просечну плату него Србија, а данас је Србија за више од 20 процената испред БиХ и та разлика ће бити само већа. Дакле, само мир, рад... Хрватска је била за 270 одсто испред нас, а данас у примањима 40 одсто, полако је пристижемо", рекао је Вучић.
Предсједник Србије је поручио да ће српски народ успјети да очува мир.
"Успећемо зато што смо данас толико јаки, да никоме на памет неће да падају никакви ратови или слично. Неки људи живе у прошлости и мисле да је однос снага какав је био 1995. или 1992. Није захваљујући чињеници да се однос снага драстично променио, имамо мир и имаћемо га", поручио је Вучић, преноси Срна.
Република Српска
34 године од одбране Војковића, Грлице и Крупца: Присуствује Цвијановићева
Он је рекао да ће Србија финансирати изградњу Парохијског дома у Доњем Маловану, водовод у Новом Селу и пут до Вуковског.
Вучић ће вечерас у Мркоњић Граду присуствовати обиљежавању Дана сјећања на страдале и прогнане у хрватској злочиначкој акцији "Олуја".
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
5 ч0
Република Српска
5 ч6
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч6
Најновије
15
38
15
36
15
35
15
23
15
10
Тренутно на програму