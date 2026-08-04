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Умањене цијене горива на чак 281 пумпи широм Српске

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 12:34

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Мјера директне подршке грађанима Републике Српске, којом се цијена горива на пумпи умањује за 10 фенинга по литру, проширена је и сада је доступна на 281 бензинској пумпи.

Одлуку о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата Влада Републике Српске донијела је крајем априла, а мјера је од тада више пута продужавана.

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"Реализација ове мјере континуирано траје од 15. априла и тренутно је продужена до 15. августа ове године, а о евентуалном новом продужењу или измјенама одлучиваће се након анализе њених ефеката и стања на тржишту”, наводе из Министарства трговине и туризма Републике Српске за "БЛ портал".

Мрежа пумпи које учествују у реализацији мјере у међувремену је знатно проширена, чиме је попуст постао доступан у готово свим дијеловима Српске.

"Уговор о учешћу у мјери потписало је 45 привредних субјеката који обухватају укупно 281 бензинску пумпну станицу, чиме је омогућена доступност мјере у свим локалним заједницама Републике Српске", истичу из Министарства.

Два милиона КМ искориштено након првог обрачуна

Први обрачунски период од увођења мјере, показао је колико је становништво заправо искористило ову погодност.

"За први обрачунски период већ су обрађени подаци који показују да је кроз мјеру обухваћено приближно 20 милиона литара горива, за шта је обрачунато око два милиона КМ”, наводе из Министарства трговине и туризма.

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Тренутно је у току обрада података за наредни период примјене мјере, а прве процјене показују сличан тренд потрошње.

"Тренутно је у току завршна обрада података за други обрачунски период, а прелиминарни показатељи указују да су утрошене количине горива приближно на истом нивоу као и у првом обрачунском периоду. Коначни подаци о укупном броју корисника, количинама горива и укупном износу реализоване подршке биће познати након окончања обраде свих пристиглих захтјева”, појашњавају из надлежног ресора.

За разлику од неких других мјера које уводе горњу границу потрошње, ова мјера није ограничена ни по броју куповина ни по количини горива коју један корисник може остварити.

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“Такође, не постоје ограничења у погледу укупне количине горива или средстава која могу бити обухваћена мјером на мјесечном нивоу, већ право на умањење цијене остварују сви корисници који гориво купују на бензинским пумпама укљученим у реализацију мјере”, наводе из Министарства трговине и туризма.

Са проширењем мреже на 281 пумпу, Министарство је омогућило да попуст од 10 фенинга по литру буде практично доступан свим возачима у Српској, док коначна слика о укупној користи за грађане и привреду тек треба да буде позната након обраде података за други обрачунски период.

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Тагови :

гориво

акцизе на гориво

Цијене горива

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