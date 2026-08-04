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Руска амбасада: Олуја је најтрагичнија страница новије историје Балкана

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:32

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Руска државна застава вијори се на згради у Санкт Петербургу под ведрим небом.
Фото: Сергей Велов/Pexels

Амбасада Руске Федерације у Београду саопштила је данас да је операција "Олуја", коју су хрватске оружане снаге извеле уз подршку Запада у августу 1995. године, постала једна од најтрагичнијих страница новије историје Балкана.

Амбасада је, поводом обиљежавања Дана сјећања на убијене и прогнане Србе подсетила да је "Олуја" довела до масовног протјеривања аутохтоног српског становништва из Крајине - стотине хиљада људи су биле приморане да напусте своје домове, а хиљаде цивила су погинуле или нестале.

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Како се наводи већина оних који су криви за ово етничко чишћење ни до данас нису сносили заслужену казну, а да је посебна одговорност за крвопролиће на територији бивше Југославије на државама НАТО-а и Европске уније, чије је мијешање допринијело распаду земље и ескалацији међуетничких сукоба, преноси Спутњик.

- Врхунац ове деструктивне политике била је незаконита агресија Сјеверноатлантске алијансе на Савезну Републику Југославију 1999. године, која је спроведена уз заобилажење Савјета безбједности УН и резултирала бројним жртвама, великим разарањима и дугорочним хуманитарним посљедицама. НАТО и ЕУ настављају да делују по двоструким стандардима, занемарујући принципе једнакости и правде. Патња српског народа обично прећуткују или релативизују, док слични догађаји у другим регионима добијају потпуно другачији политички и медијски третман - наводи се у саопштењу.

Истиче се да се Русија досљедно залаже за очување историјске истине и да је без искрене процјене трагедије коју је српски народ претрпио током операције "Олуја" немогуће постићи истинско помирење и стабилност на Балкану.

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- Искуство Српске Крајине јасно свједочи о катастрофалним последицама подстицања националистичког радикализма. Русија је више пута истицала да се од 2014. године слична пријетња надвија над руским становништвом Донбаса и Новорусије. Њено потпуно елиминисање је најважнији услов за трајно рјешавање украјинске кризе - наводи се у саопштењу руске амбасаде.

(Танјуг)

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Тагови :

Русија

амбасада

Акција Олуја

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