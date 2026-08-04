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Могуће поскупљење хране на јесен

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:23

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Неуобичајено топло вријеме, суша и шумски пожари у Европи довели су до нижих приноса усјева, што би могло проузроковати поскупљење прехрамбених производа, укључујући маслиново уље, објавио је лист "Гардијан".

"Уколико се вријеме ускоро не промијени, треба да очекујемо раст цијена на јесен, јер ће бити мање јестивог плода за производњу маслиновог уља", рекла је оснивач организације "Грађани земље" Сара Вашон.

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Произвођачи поврћа, житарица и грожђа су највише погођени. Француско удружење произвођача поврћа саопштило је да су због врућине и недостатка падавина већ изгубљене хиљаде тона производа вриједних више десетина милиона евра.

У појединим регијама, род зелене салате, шаргарепе, празилука, бијелог лука и црног лука могао би скоро бити преполовљен.

Европска комисија је снизила прогнозе жетве за низ усјева - сунцокрет за седам одсто, кукуруз за шест одсто, а кромпир и соју за три одсто.

Ситуација је посебно тешка у Шпанији, највећем свјетском произвођачу маслиновог уља. Шпанско Министарство пољопривреде очекује да ће жетва житарица за сезону 2026/2027. пасти са прошлогодишњих 24 милиона тона на 18,5 тона, што је прогноза дата чак и прије масовних шумских пожара посљедњих седмица.

У Француској је врућина убрзала сазријање грожђа. У региону Шампање, берба би могла почети већ 15. августа, што би био један од најранијих забиљежених датума. Међутим, очекује се да ће род бити око 10 одсто мањи у односу на 2025. годину.

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Произвођачи маслиновог уља упозоравају да су екстремне врућине, суша и шумски пожари већ погодили плантаже у Шпанији, Италији, Грчкој и Португалији. Суша и висока температура, такође, доприносе ширењу штеточина и биљних болести.

Цијена маслиновог уља нагло је порасла још 2024. године након неколико лоших година у медитеранским земљама. Цијене су потом почеле постепено да падају, али учесници на тржишту сада поново упозоравају на могуће повећање цијена већ ове јесени.

(Срна)

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Тагови :

Храна

Европа

поскупљење

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