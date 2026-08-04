У фрижидеру и кади пронашли 30 трулих лешева животиња: Подигнута оптужница

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против 77-годишње хрватске држављанке коју терети за чак 47 кривичних дјела убијања или мучења животиња.
Оптужница је поднесена Општинском суду у Ријеци, а тужилаштво је затражило и продужење истражног затвора због опасности од бјекства, као и могућности понављања кривичног дјела.
Ријеч је о случају који је у мају ове године потресао хрватску јавност, након што је на усамљеном имању на подручју Веле Учке пронађено 47 живих паса и око 30 лешева животиња.
Према наводима оптужнице, 77-годишњакиња је од 2022. године па све до 9. маја 2026, заједно са партнером који је у међувремену преминуо, држала псе различитих раса у изразито лошим условима. Терети се да им није обезбјеђивала довољно хране и воде, ограничавала им је кретање, те их држала у затвореним и нехигијенским просторијама без одговарајуће ветеринарске његе.
Посљедице су, наводи тужилаштво, биле тешке. Животиње су биле изгладњеле, потхрањене, пуне рана и озбиљно нарушеног здравственог стања. Случај је откривен неколико дана након саобраћајне несреће у којој је погинуо партнер оптужене, са којим је живјела на имању. Доласком полиције на адресу отворена је истрага која је убрзо открила размјере злостављања животиња.
Ветеринари из Ветеринарске амбуланте Цриквеница, који су први стигли на терен, испричали су како их жена у почетку није жељела пустити у кућу, тврдећи да брине о тек двадесетак паса.
"Дошли смо на позив комуналног редара. На наш наговор, у коначници нам је преко прозора, једног по једног, предала 47 живих и два мртва пса", испричали су ветеринари Младен Милић, Магдалена Милић и Лука Ковачевић.
Република Српска
Ћосић: Полиција ће наћи одговор на криминалне обрачуне, МУП ради свој посао
Након што су животиње збринуте, ветеринари су позвали колегу Ненада Скорупана како би помогао у њиховом превозу. Међутим, прави размјери случаја откривени су тек сљедећег дана, када их је 77-годишњакиња поново контактирала и рекла да се у кући налазе још мачке, али и угинуле животиње.
"У шкрињи поред куће, у фрижидеру, ормарима и кади пронашли смо око 30 трулих лешева нагрижених црвима. Стање унутрашњости куће не може се описати. Прљавштина, врећице са изметом по поду и ормарима... Смрад који се увукао у просторије и данас нам је у носу. Не можемо да вјерујемо да су ондје годинама живјеле све те несретне животиње, а камоли људи", рекли су тада потресени ветеринари.
Истрагом је такође утврђено да оптужена и њен покојни партнер нису први пут били под лупом надлежних служби. Још прије девет година живјели су на подручју Кострене, гдје су, према ранијим сазнањима, такође држали већи број паса у непримјереним и нехуманим условима преноси Вечерњи.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Регион
3 ч5
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
5 ч1
Најновије
15
38
15
36
15
35
15
23
15
10
Тренутно на програму