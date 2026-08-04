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Потресна исповијест Александре Бурсаћ о оцу који је погинуо у Олуји

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 12:05

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Потресна исповијест Александре Бурсаћ о оцу који је погинуо у Олуји

Александра Бурсаћ је на музичку сцену крочила прије петнаест година, након што је учествовала у такмичењу "Звезде Гранда".

Тада је објавила своју прву пјесму "Падале су кише", која је убрзо постала огроман хит.

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Гостујући у емисији "Исповест", крајем новембра 2023. године, пјевачица Александра Бурсаћ је отворено говорила о многим тешким моментима из свог живота – од дјетињства без оца који је настрадао током "Олује" 1995. године, преко периода када је са мајком и полусестром боравила у Сигурној кући, па све до изазова које доноси живот на естради.

"Имам лијепе успомене, живјела сам на Галеници, то је насеље у близини Земуна. Дружили смо се, а ја сам организовала мини концерте, чак и током бомбардовања. Свирала сам виолину, похађала нижу музичку школу, била сам члан хора ‘Колибри’ око двије године – ту су моји први музички кораци. Мама је препознала мој таленат, и сама је музички надарена, али пјева једноставније, без трилера, и има одличан слух", испричала је Александра.

Потом је говорила о њеном оцу који је страдао у злочиначкој акцији "Олуја".

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"Имам слике. Кажу да личим на њега – физички, али и по карактеру. Мама каже да сам тврдоглава као он. Био је неко ко дуго трпи, али када пресјече – за њега више не постојиш. Таква сам и ја. По висини нисам на њега, али лице, очи и осмијех – то је све његово. Поносна сам јер га доживљавам као хероја, човјека који је отишао да се бори за своју земљу", рекла је Александра.

"И дан-данас ми фали. Ми смо одрасле уз маминог садашњег супруга, волимо га, али нисам имала особу коју бих могла да зовем татом. И то ће заувијек остати болна тачка", додала је.

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На питање да може да му се обрати сада, шта би му рекла, она је истакла:

"Не знам... Немам тај осјећај. Можда бих само пожељела да га макар видим, ништа више".

На крају је испричала да је њен отац сахрањен у Хрватској јер је то била његова жеља, да почива на мјесту гдје му је вијековно огњиште.

"ахрањен је у Хрватској. Скоро сам била тамо, када нам је деда преминуо. Тада сам први пут отишла на његов гроб и смогла снаге да се суочим с тим. То је била његова жеља – да остане тамо", закључила је Александра.

(Нова)

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Тагови :

Александра Бурсаћ

Акција Олуја

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