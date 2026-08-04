Потресна исповијест Александре Бурсаћ о оцу који је погинуо у Олуји

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Александра Бурсаћ је на музичку сцену крочила прије петнаест година, након што је учествовала у такмичењу "Звезде Гранда".
Тада је објавила своју прву пјесму "Падале су кише", која је убрзо постала огроман хит.
Наука и технологија
Спустили су камеру испод леда, а онда је услиједио шок: Ово створење нико није очекивао
Гостујући у емисији "Исповест", крајем новембра 2023. године, пјевачица Александра Бурсаћ је отворено говорила о многим тешким моментима из свог живота – од дјетињства без оца који је настрадао током "Олује" 1995. године, преко периода када је са мајком и полусестром боравила у Сигурној кући, па све до изазова које доноси живот на естради.
"Имам лијепе успомене, живјела сам на Галеници, то је насеље у близини Земуна. Дружили смо се, а ја сам организовала мини концерте, чак и током бомбардовања. Свирала сам виолину, похађала нижу музичку школу, била сам члан хора ‘Колибри’ око двије године – ту су моји први музички кораци. Мама је препознала мој таленат, и сама је музички надарена, али пјева једноставније, без трилера, и има одличан слух", испричала је Александра.
Потом је говорила о њеном оцу који је страдао у злочиначкој акцији "Олуја".
Регион
Кренули на медени мјесец, па их дочекало непријатно изненађење на аеродрому
"Имам слике. Кажу да личим на њега – физички, али и по карактеру. Мама каже да сам тврдоглава као он. Био је неко ко дуго трпи, али када пресјече – за њега више не постојиш. Таква сам и ја. По висини нисам на њега, али лице, очи и осмијех – то је све његово. Поносна сам јер га доживљавам као хероја, човјека који је отишао да се бори за своју земљу", рекла је Александра.
"И дан-данас ми фали. Ми смо одрасле уз маминог садашњег супруга, волимо га, али нисам имала особу коју бих могла да зовем татом. И то ће заувијек остати болна тачка", додала је.
Градови и општине
Почела испорука бесплатних уџбеника за основце
На питање да може да му се обрати сада, шта би му рекла, она је истакла:
"Не знам... Немам тај осјећај. Можда бих само пожељела да га макар видим, ништа више".
На крају је испричала да је њен отац сахрањен у Хрватској јер је то била његова жеља, да почива на мјесту гдје му је вијековно огњиште.
"ахрањен је у Хрватској. Скоро сам била тамо, када нам је деда преминуо. Тада сам први пут отишла на његов гроб и смогла снаге да се суочим с тим. То је била његова жеља – да остане тамо", закључила је Александра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
38
15
36
15
35
15
23
15
10
Тренутно на програму