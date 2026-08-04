Ријечи пјесме коју је Баја Мали Книнџа написао због Олује кидају душу

Аутор:АТВ редакција
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Данас се обиљежава 31 година од почетка хрватске оружане акције "Олуја" током које је страдало више од 1.900 и протјерано више од 220.000 Срба.
Међу протјераним Србима био је и прослављени пјевач Мирко Пајчин, познатији као Баја Мали Книнџа, који је на данашњи дан прије пет година објавио пјесму "4. август".
Нумера говори о томе како су изгледали дани свих Срба који су били приморани да напусте своја вјечна огњишта, а током свих ових година изазива најдубље емоције свакога ко је послуша.
Плакао би' као мало дијете
кад се сјетим деведесет пете
и четвртог августа у подне
кад сам крен'о испред куће родне
Плаче небо над мојим Губином,
над срушеном кућом Неђукином.
Тужно Троглав у маглама ћути,
све нестаде у једној минути
О Динари својој пјесме пишем,
вољећу је док живим, док дишем.
Драга ми је свака њена стијена
са тамјаном што је окађена
Што не палим тамо славску свијећу
то им никад опростити нећу
што се соко у равници буди
нек' им Господ 'мјесто мене суди.
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