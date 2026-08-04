Вучић: Храм у Бугојну је као феникс - увијек се након рушења дизао из пепела

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић данас је посјетио Храм Рођења Пресвете Богородице у Бугојну, за који каже да је као феникс, јер се након више рушења и паљења, дигао из пепела.
Вучић је подсјетио да је ова црква 1992. године срушена до темеља, а онда опет запаљена 2004, па 2007. године.
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"Ја мислим да нема ниједне цркве да је толико пута рушена и спаљивана. Много наших цркава јесте, али ова у Чипуљићу се увек као феникс из пепела дигне", рекао је Вучић.
Он је истакао да Српска православна црква /СПЦ/ много значи Србима који живе у овим крајевима.
"Ово мало њих живи у Цркви и око ње", рекао је Вучић.
Парох бугојански Славиша Ђурић је истакао да је посјета предсједника Србије подстрек за њих - да знају да о њима неко брине.
Он је са Вучићем разговарао о историјату ове светиње и животу Срба у Бугојну, који датира вијековима, наводећи да је прије претходног рата ту живјело 11.000 Срба, који су били богати и образовани.
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"У мају 1992. године људи су избјегли одавде, а добар дио оних који су остали - страдали су. За готово све убијене цивиле постоје полицијски записници. Било је ту страшних убијања", рекао је Ђурић и испричао да је за њега најтежа била ексхумација када су од човјека, који је жив спаљен, пронашли само кичмени стуб, преноси Срна.
Он је навео да је у насељу Поточани, такође, почињен страшан злочин - убијено је 12 људи - цивила, стараца и жена.
Говорећи о животу у овој парохији, Ђурић је рекао да ту, у просјеку, живе људи који имају 70 и више година.
"У Бугојну данас живи свега двоје српске дјеце - једно је завршило средњу школу, а друго је тренутно похађа", рекао је парох Ђурић.
Парох бугојански говорио је и о периоду између Првог и Другог свјетског рата, али и о 19. вијеку, наводећи да је ту била прва школа на овом подручју у коју су ишла и мушка и женска дјеце.
"Овдје је било једно од најбољих српских соколских друштава `Соко`. Нажалост, у Другом свјетском рату су сви водећи људи тог друштва похапшени и побијени", навео је парох Ђурић.
Он је навео да су направили зборник са аутентичним свједочењима о страдањима, као и да ће један примјерак бити поклоњен Вучићу.
"На овој парохији је у Другом свјетском рату од 1.500 - убијено 730 људи", рекао је Ђурић.
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Парох Ђурић је навео да граде још једну цркву - за 500 убијене дјеце купрешке висоравни и скопаљске долине.
У овој цркви се налази и спомен-обиљежје које је даровао Анђелко Вучић, са синовима Александром и Андрејем.
Вучић од недјеље борави у посјети Републици Српској и српским општинама у Федерацији БиХ /ФБиХ/, у оквиру које је обишао манастир Рмањ, Дрвар, Ситницу код Рибника, Мркоњић Град, Јањске Отоке и Водице у општини Шипово и Ново Село у општини Купрес у Републици Српској.
Вучић ће вечерас у Мркоњић Граду присуствовати обиљежавању Дана сјећања на страдале и прогнане у хрватској злочиначкој акцији "Олуја".
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
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