Нестала жена пронађена у Кравици код Братунца

Аутор:АТВ редакција
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Нестала седамдесеттрогодишња жена пронађена је након вишечасовне потраге у Кравици код Братунца, медицински је збринута и враћена кући, саопштено је из Републичке управе цивилне заштите.
У саопштењу се наводи да су је пронашли спасиоци Републичке управе цивилне заштите, Министарства унутрашњих послова Републике Српске и ватрогасне јединице Братунац.
Жена из насеља Кравица сама је кренула у шуму да бере гљиве, али се изгубила на неприступачном терену.
Након дојаве о нестанку, у акцију потраге укључили су се и спасиоци Републичке управе цивилне заштите из Братунца.
Акција је успјешно завршена синоћ.
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