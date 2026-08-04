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Нестала жена пронађена у Кравици код Братунца

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:58

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Нестала седамдесеттрогодишња жена пронађена је након вишечасовне потраге у Кравици код Братунца, медицински је збринута и враћена кући, саопштено је из Републичке управе цивилне заштите.

У саопштењу се наводи да су је пронашли спасиоци Републичке управе цивилне заштите, Министарства унутрашњих послова Републике Српске и ватрогасне јединице Братунац.

Жена из насеља Кравица сама је кренула у шуму да бере гљиве, али се изгубила на неприступачном терену.

Након дојаве о нестанку, у акцију потраге укључили су се и спасиоци Републичке управе цивилне заштите из Братунца.

Акција је успјешно завршена синоћ.

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Тагови :

нестала жена

потрага

Братунац

МУП Републике Српске

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