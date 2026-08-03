Огласила се полиција о пуцњави у којој је рањен Давор Дабић

Аутор:АТВ редакција
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Након пуцњаве у Источном Новом Сарајеву у којој је рањен Давор Дабић, огласила се полиција.
Полицијској управи Источно Сарајево, вечерас око 20,50 часова пријављено је да је у Улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву дошло до употребе ватреног оружја у којој је лице иницијала Д.Д. задобило повреде.
Повријеђено лице је превезено у Јавну здравствену установу Болница „Србија“, одакле је пребачено у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, гдје му се указује љекарска помоћ.
Полицијски службеници су одмах по пријави блокирали шире подручје града, а у току је увиђај лица мјеста.
Полицијски службеници предузимају мјере и радње на проналаску непознатог лица које је употребом ватреног оружја нанијело повреде оштећеном, након чега се удаљило са лица мјеста, те на прикупљању информација у вези са лицима која се могу довести у везу са наведеним догађајем и организованим криминалом на подручју Источног Сарајева.
Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
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