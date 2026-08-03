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Огласила се полиција о пуцњави у којој је рањен Давор Дабић

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 00:02

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Нова пуцњава Источно Сарајево 3.8.2026.
Фото: ATV

Након пуцњаве у Источном Новом Сарајеву у којој је рањен Давор Дабић, огласила се полиција.

Полицијској управи Источно Сарајево, вечерас око 20,50 часова пријављено је да је у Улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву дошло до употребе ватреног оружја у којој је лице иницијала Д.Д. задобило повреде.

Повријеђено лице је превезено у Јавну здравствену установу Болница „Србија“, одакле је пребачено у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, гдје му се указује љекарска помоћ.

Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

Полицијски службеници су одмах по пријави блокирали шире подручје града, а у току је увиђај лица мјеста.

Полицијски службеници предузимају мјере и радње на проналаску непознатог лица које је употребом ватреног оружја нанијело повреде оштећеном, након чега се удаљило са лица мјеста, те на прикупљању информација у вези са лицима која се могу довести у везу са наведеним догађајем и организованим криминалом на подручју Источног Сарајева.

Све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

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Тагови :

Давор Дабић

Пуцњава

Источно Ново Сарајево

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