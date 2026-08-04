Милиони за увећане додатке у Српској, почиње исплата

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас је почела исплата материнског додатка који је одлуком Владе Српске увећан са 406 на 746 КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту.
За исплату је издвојено 2.511.458 КМ.
"Систем дјечије заштите у Републици Српској континуирано се унапређује новим мјерама које заједнички креирају и спроводе Влада Републике Српске, Министарство здравља и социјалне заштите Српске и Фонд за дјечију заштиту", изјавио је директор Фонда Недељко Јовић.
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Осим увећаног материнског додатка, данас је почела и редовна исплата дјечијег додатка за 16.619 дјеце или 9.864 родитеља као корисника, за шта је обезбијеђено 2.552.558 КМ.
Извршена је и исплата 9.059.222 КМ за правна лица која се односи на рефундацију накнаде плате за вријеме кориштења породиљског одсуства, рада са половином радног времена ради појачане његе дјетета до три године и ради његе дјетета са сметњама у развоју.
За исплату права на пронаталитетну накнаду издвојено је 106.350 КМ за 183 породиље, за 142 трећерођене и 47 четврторођене дјеце.
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За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 414.500 КМ за 808 породиља, односно 829 новорођенчади.
Исплатом за јул за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 386.690 КМ.
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