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Рубио: Постигнут напредак у разговорима о Ормуском мореузу

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 16:58

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Државни секретар Сједињених Америчких Држава
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да је постигнут напредак у разговорима са Ираном и Оманом о омогућавању проласка већег броја бродова кроз Ормуски мореуз, те да се нада скоријем постизању мировног споразума.

"Остварен је напредак у разговорима, али још није постигнут коначан договор. Надамо се да ће се то догодити веома брзо", рекао је Рубио новинарима у Стејт департменту, преноси Срна.

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је јуче да су преговори у току и да је ово Техерану посљедња прилика да постигне добар споразум.

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Тагови :

Марко Рубио

Америка

Иран

договор

Ормуски мореуз

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