Рубио: Постигнут напредак у разговорима о Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да је постигнут напредак у разговорима са Ираном и Оманом о омогућавању проласка већег броја бродова кроз Ормуски мореуз, те да се нада скоријем постизању мировног споразума.
"Остварен је напредак у разговорима, али још није постигнут коначан договор. Надамо се да ће се то догодити веома брзо", рекао је Рубио новинарима у Стејт департменту, преноси Срна.
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је јуче да су преговори у току и да је ово Техерану посљедња прилика да постигне добар споразум.
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