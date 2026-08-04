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Амбасада Русије: "Олуја" једна од најтрагичнијих страница новије историје Балкана

04.08.2026 17:49

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Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko
Фото: Танјуг/АП

Амбасада Русије у Београду саопштила је данас да је злочиначка акција "Олуја", коју су хрватске оружане снаге извеле уз подршку Запада у августу 1995. године, постала једна од најтрагичнијих страница новије историје Балкана, а да за то етничко чишћење нико није одговарао.

Амбасада је, поводом Дана сјећања на убијене и прогнане Србе, подсјетила да је "Олуја" довела до масовног протјеривања аутохтоног српског становништва из Крајине, да су стотине хиљада људи биле приморане да напусте своје домове, а хиљаде их је погинуло и нестало.

Указано је да већина одговорних за етничко чишћење ни до данас није сносила одговорност уз оцјену да посебну одговорност за крвопролиће на простору бивше Југославије сносе државе НАТО-а и ЕУ, чије је мијешање допринијело распаду земље и ескалацији међуетничких сукоба.

Наведено је да је врхунац те деструктивне политике била незаконита агресија Сјеверноатлантске алијансе на СРЈ 1999. године, која је спроведена уз заобилажење Савјета безбједности УН и резултирала бројним жртвама, великим разарањима и дугорочним хуманитарним посљедицама.

Упозорено је да НАТО и ЕУ настављају да дјелују по двоструким стандардима, занемарујући принципе једнакости и правде при чему патњу српског народа обично прећуткују или релативизују, док слични догађаји у другим регионима добијају потпуно другачији политички и медијски третман.

Поручено је да се Русија досљедно залаже за очување историјске истине и да је без искрене оцјене трагедије коју је српски народ претрпио током "Олује" немогуће постићи истинско помирење и стабилност на Балкану.

- Искуство Српске Крајине јасно свједочи о катастрофалним посљедицама подстицања националистичког радикализма. Русија је више пута истицала да се од 2014. године слична претња надвија над руским становништвом Донбаса и Новорусије. Њено потпуно елиминисање је најважнији услов за трајно рјешавање украјинске кризе - закључено је у саопштењу Амбасаде Русије.

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Тагови :

Акција Олуја

Aleksandar Bocan-Harčenko

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