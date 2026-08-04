Цвијановић: Нема никаквог оправдања за ванзатворске погодности које користи Елфета Весели

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Нема никаквог оправдања за ванзатворске погодности које користи Елфета Весели, правоснажно осуђена за убиство дјечака Слободана Стојановића, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Згрожена сам овим сазнањем, као и чињеницом да су они који су били дужни да спроводе правду убици дјетета омогућили да користи било какве повластице. Весели ничим није заслужила такав третман, имајући у виду монструозност злочина за који служи ионако срамотно благу казну - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Цвијановић наглашава да оваква одлука представља тешку увреду за породицу и њене невине жртве, али и за српски народ у цјелини.
Нема никаквог оправдања за ванзатворске погодности које користи Елфета Весели, правоснажно осуђена за убиство дјечака Слободана Стојановића. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) August 4, 2026
Згрожена сам овим сазнањем, као и чињеницом да су они који су били дужни да спроводе правду убици дјетета омогућили да користи било какве…
- Одавно знамо да за српске жртве нема правде и да је већина злочина почињених над Србима остала некажњена.
Овај срамни поступак надлежних институција у ФБиХ показује да се није стало само на некажњавању злочина, већ да у БиХ и њеном правосуђу очигледно постоји и систем награђивања за почињена звјерства над недужном српском дјецом - поручила је Цвијановићева.
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