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Ијачић: Пребиловци су симбол страдања, али и васкрсења и снаге српског народа

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 19:36

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Ијачић: Пребиловци су симбол страдања, али и васкрсења и снаге српског народа
Фото: Ustupljena fotografija

Посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Милица Ијачић поручила је да су Пребиловци једно од најсветијих мјеста српског страдања, али и симбол васкрсења, достојанства и снаге да се, упркос незамисливим злочинима, живот поново уздигне.

Ијачићева је нагласила да је српски народ кроз вијекове пролазио кроз најтежа искушења, али да никада није одустао од своје вјере, имена и постојања.

„Зло је много пута покушало да га сломи, јаме су пуњене костима невиних, али дух народа није могао бити уништен. Управо зато српски народ и данас стоји усправно, свјестан да се истрајношћу, вјером и памћењем чува оно највриједније“, навела је Ијачићева.

Она је истакла да је страдање пребиловачких мученика дубоко урезано у колективно памћење српског народа, а посебно Херцеговаца, којима је то завјет да никада не забораве своје жртве.

„Наша обавеза није да живимо у мржњи, већ у истини. Да чувамо сјећање на невино пострадале, да потомцима преносимо историју онакву каква јесте и да се молимо да се такво зло више никада и никоме не понови. Вјечнаја памјат пребиловачким мученицима“, поручила је Ијачићева.

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Тагови :

Prebilovci

Милица Ијачић

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