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Обиљежене 34 године од напада на Војковиће, Грлицу и Крупац

Аутор:

Сретен Рајилић
04.08.2026 19:21

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Oбиљежене 34 године од напада на Војковиће, Грлицу и Крупац
Фото: Srna

Сјећања на ратне године и догађаје и данас носе посебну тежину за учеснике тадашњих борби и породице погинулих. Међу њима је и Стојан Међо, демобилисани борац Друге сарајевске бригаде, који је учествовао у одбрани Војковића, Грлице и Крупца.

На ратне дане подсјетио је и Предраг Пушара, дијете погинулог борца, каже да су становници овог подручја годинама живјели уз гранатирања и неизвјесност.

"Отац је погинуо 93 године од непријатељске гранате испаљене с Игмана..Били смо сво вријеме гранатирани и гађани са Игмана од стране муслиманке војске као дјеца и као цивили..у мене рођак је рањен који је имао тада девет година", рекао је Предраг Пушара, дијете погинулог борца.

"Кад су муслимани напали тада је било измјешано и наше и њихове војске упали су у наше ровове тако да смо ми успјели њих истјерати из наших ровова и одстранити горе", рекао је Стојан Међо, демобилисани борац Друге сарајевске бригаде.

На значај одбране Војковића, Грлице и Крупца подсјетили су и представници Борачке организације Српске, оцјењујући да је управо отпор бораца и мјештана спријечио заузимање овог подручја.

"Питају што се нисмо повукли, нисмо се ми имали гдје повући зато што су иза нас била дјеца, баке деке и наши родитељи, да је 4. Августа не до Бог пао овај дио овдје Војковићи, Грлица и Крупац, ја мислим да би то била друга Олуја и мислим да би овај рат задњи отишао у неком другом правцу", рекао је Горан Шеховац, замјеник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.

Борци на овом подручју током цијелог рата бранили су искључиво своје домове и огњишта, поручио је начелник општине Источна Илиџа.

"Као седмогодишњи дјечак памтим ове дане и знам колико је дато за Републику Српску, односно колико су припадници тада Друге сарајевске лаке пјешадијске бригаде и припадници МУП-а уложили труда и воље да би одбранили Војковиће, Грлицу и Крупац", рекао је Маринко Божовић, начелник општине Источна Илиџа.

Почаст погинулим борцима одала је и српски члан Предсједништва поручивши да ће 4. август трајно остати у колективном памћењу становника овог краја. Жртва оних који су бранили своје породице и огњишта обавезује на чување успомене на њих и очување Републике Српске, нагласила је Жељка Цвијановић

"Ја сам сигурна да Република Српска има добру будућност. Сигурна сам да су најтежа времена иза нас, ова времена у којима су људи давали своје животе, давали дијелове свог тијела стварали И створили обавезу за све нас који смо дошли послије тога да чувамо успомену на то али И да чувамо светињу коју су нам они предали та светиња јесте република српска која живи у слободи", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

Напад на Војковиће, Грлицу и Крупац почео је у раним јутарњим часовима 4. августа 1992. године. У борбама тога дана погинуло је седам, а рањено 14 припадника Друге сарајевске бригаде, док је током Одбрамбено-отаџбинског рата на овом подручју живот изгубило укупно 217 бораца.

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Борци Републике Српске

Република Српска

Жељка Цвијановић

Војска Републике Српске

страдање Срба

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