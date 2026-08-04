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Објављујемо видео спровођења: Александар Николић у Тужилаштву

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 20:33

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Објављујемо видео спровођења: Александар Николић у Тужилаштву
Фото: ATV

Александар Николић, осумњичени за помагање у покушају убиства Давора Дабића, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву.

”Николић је осумњичен да је учествовао у помагању и планирању напада на Дабића”, каже извор АТВ-а.

Давор Дабић рањен је синоћ испред зграде у улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву. Нападач, који је носио качкет на глави, пришао је и према њему испалио осам хитаца из пиштоља са пригушивачем. Након тога је побјегао и полиција интензивно ради на његовом идентификовању. Дабић је погођен хицем у главу и пету и након указане помоћи у Болници ”Србија” превезен је у Клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је оперисан.

Погледајте тренутак спровођења:

Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

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Тагови :

Александар Николић

Источно Сарајево

ОЈТ Источно Сарајево

спровођење

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