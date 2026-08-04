Објављујемо видео спровођења: Александар Николић у Тужилаштву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Александар Николић, осумњичени за помагање у покушају убиства Давора Дабића, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву.
”Николић је осумњичен да је учествовао у помагању и планирању напада на Дабића”, каже извор АТВ-а.
Давор Дабић рањен је синоћ испред зграде у улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву. Нападач, који је носио качкет на глави, пришао је и према њему испалио осам хитаца из пиштоља са пригушивачем. Након тога је побјегао и полиција интензивно ради на његовом идентификовању. Дабић је погођен хицем у главу и пету и након указане помоћи у Болници ”Србија” превезен је у Клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је оперисан.
Погледајте тренутак спровођења:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
8 ч1
Најновије
22
56
22
50
22
49
22
47
22
44
Тренутно на програму