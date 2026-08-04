Патријарх Порфирије: Истина увијек остаје истина, а наша обавеза да пред Богом памтимо наше мученике

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Истина увијек остаје истина, а наша обавеза је да пред Богом памтимо наше мученике, рекао је патријарх Порфирије у бесједи током централног обиљежавања страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја" у Мркоњић Граду.
"Дични Крајишници, помаже Бог свима! Из године у годину сабирамо се на различитим мјестима да поменемо наше сународнике који су убијени и проганани у тој акцији званој "Олуја", рекао је Патријарх Порфирије на почетку бесједе.
Он је нагласио да нас је у Мркоњић Граду сабрала љубав према нашим мученицима који су у том ужасном прогону са простора Далмације, Лике, Кордуна и Баније невино изгубили своје животе.
"Сјећамо се оних који су страдали на Петровачкој цести, гдје су невини према Богу отишли дјеца, старци, жене. Морамо да памтимо те невине жртве и страдалнике из нашег рода. Рана чува истина, а ослобађа мржњу из срца. Вратимо се кројенима и окренимо према Богу, да истински разумијемо Христове ријечи: "Љуби ближњег свога, па и непријатеље своје". Знамо да је тешко да волимо свог непријатеља, ипак Христова заповијест свакоме од нас показује пут, како би очистили своје срце и умножавали радост, љубав и мир", поручио је патријарх Порфирије.
Волећи свој народ постајемо способни да волимо и поштујемо и друге народе, каже патријарх Порфирије.
"У духу хришћанске и православне саборности треба да се издигнемо изнад подјела у нашем народу. Да будемо утврђени у истом разуму, у истој мисли. То су светосавске ријечи, које нас позивају да се познајемо као браћа. Позвани смо да чувамо мир и слогу међу собом, и да у добросусједству живимо са свим другима", нагласио је патријарх Порфирије.
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