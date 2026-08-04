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Кошарац: Хелез на антисрпској реторици гради политичку каријеру

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 20:51

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће у Савјету министара Сташа Кошарац поручио је да је министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез још једном показао да му је једина политика производња сукоба и ширење мржње према српском народу, Републици Српској и Србији.

Кошарац је истакао да Хелезу коначно треба да буде јасно да предсједник Србије Александар Вучић не долази као странац, већ међу свој народ, са јасном поруком мира, стабилности и очувања сјећања на невино страдале у злочиначкој акцији "Олуја".

- Хелез на дневној основи води приватни политички рат против предсједника Милорада Додика и Александра Вучића, очигледно вјерујући да ће на антисрпској реторици градити сопствену политичку каријеру - истакао је Кошарац на Инстаграму.

Кошарац истиче да Хелез, умјесто да покаже минимум поштовања према невиним жртвама и њиховим породицама, наставља да своју политичку промоцију гради на нападима на Србију и предсједника Вучића.

- За разлику од Хелеза, предсједник Вучић своју политику гради на економском повезивању, регионалној сарадњи и очувању мира - навео је Кошарац.

Он напомиње да за разлику од Хелеза, који свакодневно сије мржњу, Србија гради путеве, фабрике и мостове сарадње.

- То је разлика између озбиљне државне политике и политике јефтиних провокација - поручио је Кошарац.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Зукан Хелез

Александар Вучић

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