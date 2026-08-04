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Будимпешта продужила највиши степен упозорења због врућина

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 21:59

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Будимпешта продужила највиши степен упозорења због врућина
Фото: Unsplash

Национална дирекција за управљање катастрофама Мађарске саопштила је да је продужила највиши степен упозорења због екстремних врућина на цијелој територији земље до петка, 7. августа.

"Главни медицински службеник продужио је упозорење трећег степена, које је првобитно било на снази до поноћи 4. августа, до поноћи у петак, 7. августа, на територији цијеле земље", наводи се у саопштењу.

Надлежне власти су такође издале здравствене препоруке и објавиле списак јавно доступних климатизованих простора за боравак грађана, преноси Срна.

Влада Мађарске увела је трећи, највиши степен упозорења 30. јула због изузетно високих температура.

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Тагови :

Мађарска

врућине

Упозорење

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