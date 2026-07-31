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Мађарска: Хиљаде људи без пијаће воде, власти упозоравају на несташице

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 12:38

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врућина топлотни талас фонтана вода
Фото: Pexel/ Zhonghao Hu

Хиљаде становника мађарског града Сентендреје остало је без пијаће воде због преоптерећења водоводног система због велике потрошње током топлотног таласа, а власти упозоравају да земља мора да се припреми за дуготрајну несташицу воде изазвану климатским промјенама.

Мађарски премијер Петер Мађар саопштио је да су оружане снаге распоредиле двије цистерне и подијелиле 7.000 врећа са водом, позивајући грађане да наредних дана не заливају баште, пренео је МТИ.

Локалне власти су навеле да се потрошња воде у дијелу Сентендреа удвостручила, што је премашило капацитете водоводне мреже и изазвало прекид снабдевања.

Мађарски министар заштите животне средине Ласло Гајдош упозорио је да Мађарска мора да се припреми за трајни недостатак воде, јер се у сливовима Дунава и Тисе наредних дана не очекују падавине.

Он је навео да ће водостај Дунава код Пакша ускоро да падне испод критичног нивоа и позвао је грађане на одговорну потрошњу, упозоривши да би, без хитних мјера, дијелови земље за неколико година могли да се суоче са условима сличним пустињским.

(спутник србија)

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Тагови :

Мађарска

врућина

несташица воде

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