Око 50.000 миграната препливало границу између Марока и Шпаније, најмање 19 утопљених, распоређена војска у Сеути

Аутор:АТВ редакција
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Шпанске власти распоредиле су припаднике војске у шпанској енклави Сеути због великог броја миграната који прелазе границу из Марока. Процјењује се да је до Сеуте допливало око 49.000 миграната, а најмање 19 их се утопило у покушају да стигну до Шпаније. Дио миграната враћа се у Мароко. Премијер Педро Санчез стиже у Сеуту.
У Сеути је, због великог броја миграната у граду, примјетно значајно присуство припадника војске и полиције, преноси шпански јавни сервис РТВЕ.
Становници Сеуте наводе да мигранти лутају градом у купаћим костимима, без хране и новца, а већина њих ноћ је провела на улицама.
Масовни прилив људи на обале Сеуте преко лукобрана Тарахал, на самој граници са Мароком, довео је до нове миграционе кризе у шпанском граду на сјеверу Африке.
Према појединим изворима из шпанског Министарства унутрашњих послова, за 24 часа у Сеуту је ушло око 49.000 миграната. Међутим, званичних података и даље нема, а медији преносе да се поједини мигранти враћају у Мароко.
Шпанска влада ангажовала је припаднике војске како би помогли Цивилној гарди у одржавању безбједности у Сеути, преноси Кадена СЕР.
Преласци преко границе интензивирали су се у посљедње двије седмице, али је у четвртак почео масовни прелазак који не показује знаке заустављања.
У покушају да допливају до шпанске обале, утопило се најмање 19 особа. На плажи у Сеути могу се видјети пераја, маске за роњење и друга опрема за пливање коју су оставили мигранти који су допливали, јавља шпански јавни сервис РТВЕ.
Шпански премијер Педро Санчез ће са министром унутрашњих послова Фернандом Гранде-Марласком посјетити Сеуту и састати се са локалним властима, које су затражиле увођење ванредне ситуације.
Због покушаја масовног уласка, гранична полиција затворила је гранични прелаз у Мелиљи, другој шпанској енклави на сјеверу Африке.
Шпанско Министарство унутрашњих послова вјерује да мреже трговине људима користе пресуду Врховног суда Шпаније како би подстакле прилив миграната без докумената, углавном младих људи.
Пето одјељење Управног суда пресудило је 8. јула да Закон о имиграцији не дозвољава примјену одбијања на граници на мигранте пресретнуте на мору и да они морају проћи кроз стандардну процедуру.
Пресуда Врховног суда, која је донесена након жалбе имигранта алжирске националности, широко је објављена на мароканским друштвеним мрежама, што је, како се наводи, подстакло десетине људи да покушају допливати до Шпаније.
(РТС)
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