Куцање по лубеници не открива да ли је зрела?

Аутор:АТВ редакција
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Избор добре лубенице многима није лак задатак, па се купци често ослањају на разне трикове који се годинама преносе с генерације на генерацију. Најпознатији је куцање по лубеници и ослушкивање звука. Када куцање звучи "како треба", за многе то значи да је плод сладак и сочан.
Међутим, поједине од тих метода немају никакво упориште, сматра замјеница директора руске организације за контролу квалитета "Роскачество" Елена Саратчева.
Према њеним ријечима, куцање по лубеници не може поуздано да покаже да ли је она зрела.
"Сви људи различито чују, а иста особа звук може другачије да доживи у различитим животним добима. Због тога је процјењивање зрелости лубенице на основу звука потпуно непоуздано," објаснила је на новинарској конференцији.
Поред куцања, савјетује да се избјегава и стискање лубенице како би се чуло карактеристично крцкање.
Како наводи, таква "метода" може оштетити унутрашњу структуру плода. Када унутрашња влакна пукну, сок почиње да цури, што утиче на квалитет и свјежину лубенице, па купац на крају добија плод који није у најбољем стању, преноси "РИА Новости".
Стручњак препоручује да се пажња усмјери на изглед коре. Један од показатеља зрелости је мат, а не сјајна површина, као и јасно изражене пруге.
Важан показатељ је и такозвана "земљана флека" - мјесто на ком је лубеница лежала на земљи током сазријевања. Што је та мрља свјетлија и израженија, већа је вјероватноћа да је плод достигао зрелост прије брања.
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Када одаберете лубеницу, важно је и како ћете је чувати. Најбоље је да стоји на тамнијем и прохладном мјесту, а ако је могуће, без директног ослањања на тврду подлогу, на примјер у мрежи која виси. На тај начин може дуже да задржи свежину.
Ако се ипак чува у фрижидеру, препоручује се да се не сјече цијела одједном, већ само онолико колико ће се одмах појести, како би остатак дуже остао свјеж.
Иако је лубеница богата витаминима, минералима и антиоксидансима, са њеном конзумацијом не би требало претјеривати. Љекари савјетују да се дневно не поједе више од око 500 грама, јер веће количине, због израженог диуретичког дејства и већег уноса шећера, могу представљати оптерећење за организам, посебно код особа са дијабетесом.
Ипак, постоји врло важан разлог зашто је баш лубеница многима омиљено љетње воће. Она помаже у одржавању воденог баланса, доприноси раду система за варење, подржава здравље срца и крвних судова. Током љетњих врућина она може бити добра замјена за заслађене напитке и један од начина да се организам додатно хидрира.
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