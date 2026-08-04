Казахстан први пут послије више од 70 година пустио тигра у дивљину

Аутор:АТВ редакција
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Казахстан је први пут послије више од 70 година пустио тигра у природно станиште, чиме је започета практична фаза дугогодишњег програма обнове популације ове велике мачке у делти ријеке Или, саопштило је Министарство екологије те земље.
Женка амурског тигра по имену Умит пуштена је у природу 31. јула у Државном природном резервату Иле-Балкаш, пренио је данас Казинформ.
"Присуствовали смо заиста историјском догађају", изјавио је министар екологије Јерлан Нисанбајев, наводећи да је пуштање тигра у природу резултат више од деценије заједничког рада Казахстана, руских стручњака, научника и међународних организација за заштиту природе.
Прије пуштања у дивљину, Умит је прошла ветеринарске прегледе, процјену здравственог стања, ловачких способности, понашања и реакције на присуство људи.
Опремљена је ГПС/ГСМ сателитском огрлицом, а запослени у резервату њено кретање непрекидно прате путем сателитских података и камера постављених на терену.
Одрасли мужјак амурског тигра, назван Амур, и даље је под надзором и мораће да прође додатне процјене понашања прије него што буде пуштен у природу.
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Два младунца, Туран и Усури, остаће у посебно припремљеним ограђеним просторима док не напуне најмање 18 мјесеци, након чега ће стручњаци појединачно проциијенити њихову спремност за живот у дивљини.
Четири тигра ухваћена у природи допремљена су у мају из Хабаровског краја у Русији.
Придружила су се тигровима Богдани и Куми, који су у септембру прошле године допремљени из Холандије ради узгоја.
Тај пар ће остати у ограђеном простору, док би њихови потомци, уколико буду одговарајући, касније могли да буду припремљени за пуштање у природу.
Казахстан је план обнове популације тигрова представио 2010. године, док је резерват Иле-Балкаш основан 2018. године.
Заштићено подручје обухвата делту ријеке Или и јужну обалу језера Балкаш, једно од некадашњих главних станишта туранског тигра.
Припреме за повратак тигрова обухватиле су обнову поплавних станишта и повећање бројности плијена.
Министарство екологије наводи да је дугорочни циљ успостављање стабилне популације тигрова у делти реке Или и јужном дијелу области око језера Балкаш.
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Даљи ток програма зависиће од кретања женке Умит, њене успјешности у лову и избјегавања насељених подручја, што ће бити кључни критеријуми за одлуку о пуштању преосталих тигрова у природу, преноси Танјуг.
Тигрови су некада насељавали просторе Казахстана дуж ријека Или и Сир Дарја, али су лов, уништавање станишта и нестанак природног плијена довели до ишчезавања туранског, односно каспијског тигра из Казахстана.
Посљедњи забиљежени примјерак у тој земљи убијен је 1948. године.
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