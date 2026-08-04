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Казахстан први пут послије више од 70 година пустио тигра у дивљину

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 18:23

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Тигар је највећа врста мачке на свијету, препознатљива по својом упечатљивом наранџастом крзну са црним вертикалним пругама и бијелим ознакама на лицу и стомаку.
Фото: pexels/Leon Aschemann

Казахстан је први пут послије више од 70 година пустио тигра у природно станиште, чиме је започета практична фаза дугогодишњег програма обнове популације ове велике мачке у делти ријеке Или, саопштило је Министарство екологије те земље.

Женка амурског тигра по имену Умит пуштена је у природу 31. јула у Државном природном резервату Иле-Балкаш, пренио је данас Казинформ.

"Присуствовали смо заиста историјском догађају", изјавио је министар екологије Јерлан Нисанбајев, наводећи да је пуштање тигра у природу резултат више од деценије заједничког рада Казахстана, руских стручњака, научника и међународних организација за заштиту природе.

Прије пуштања у дивљину, Умит је прошла ветеринарске прегледе, процјену здравственог стања, ловачких способности, понашања и реакције на присуство људи.

Опремљена је ГПС/ГСМ сателитском огрлицом, а запослени у резервату њено кретање непрекидно прате путем сателитских података и камера постављених на терену.

Одрасли мужјак амурског тигра, назван Амур, и даље је под надзором и мораће да прође додатне процјене понашања прије него што буде пуштен у природу.

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Два младунца, Туран и Усури, остаће у посебно припремљеним ограђеним просторима док не напуне најмање 18 мјесеци, након чега ће стручњаци појединачно проциијенити њихову спремност за живот у дивљини.

Четири тигра ухваћена у природи допремљена су у мају из Хабаровског краја у Русији.

Придружила су се тигровима Богдани и Куми, који су у септембру прошле године допремљени из Холандије ради узгоја.

Тај пар ће остати у ограђеном простору, док би њихови потомци, уколико буду одговарајући, касније могли да буду припремљени за пуштање у природу.

Казахстан је план обнове популације тигрова представио 2010. године, док је резерват Иле-Балкаш основан 2018. године.

Заштићено подручје обухвата делту ријеке Или и јужну обалу језера Балкаш, једно од некадашњих главних станишта туранског тигра.

Припреме за повратак тигрова обухватиле су обнову поплавних станишта и повећање бројности плијена.

Министарство екологије наводи да је дугорочни циљ успостављање стабилне популације тигрова у делти реке Или и јужном дијелу области око језера Балкаш.

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Даљи ток програма зависиће од кретања женке Умит, њене успјешности у лову и избјегавања насељених подручја, што ће бити кључни критеријуми за одлуку о пуштању преосталих тигрова у природу, преноси Танјуг.

Тигрови су некада насељавали просторе Казахстана дуж ријека Или и Сир Дарја, али су лов, уништавање станишта и нестанак природног плијена довели до ишчезавања туранског, односно каспијског тигра из Казахстана.

Посљедњи забиљежени примјерак у тој земљи убијен је 1948. године.

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Тагови :

Тигар

животиња

Казахстан

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