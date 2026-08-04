Сјећање на егзодус и страдање Срба

Аутор:Лана Остојић
Коментари:0
Сјећање на “Олују” почело је парастосом у Храму Христа Спаситеља, након чега су код Споменика погинулим борцима Војске Републике Српске положени вијенци и прислужене свијеће за све страдале.
"Читана су имена - многе знам лично или послије кад смо трагали за њима па да кажем да још трагамо за још 612 чије судбине нисмо ријешили", рекао је Саво Штрбац, директор Документационо-информационог центра Веритас.
"Данашње сабрање Срба из свих крајева из Републике Српске из РЕС крајине показују да смо ми један народ Срби ма колико други жељели да нас дијеле на босанске хрватске Србијанце или шта год већ. Данас смо показали да смо један народ који дијели и херојство али и страдања", рекао је Виктор Нуждић, директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
Олуја је за само неколико дана избрисала вијековна српска огњишта у Крајини.
"Кренули су не знајући гдје иду, а знајући да остављају иза себе све оно што су имали. Данас, 31. годину касније – нашли су своје уточиште, своје домове, своје домовине. Двије домовине, двије државе – Републику Српску и Републику Србију", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Ово је дан туге и дан жалости, ми смо овдје да не заборавимо и да ствари назовемо поравим именом, порука је званичника Српске.
"Слава јунацима, а нама обавеза да никад не заборавимо и да никад више не устукнемо ни милиметар у поштовању наших жртава и тражењу одговорности за оне који су их побили", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
"За овај злочин нико није одговарао. Није управо одговарао због тога јер је све ово осмишљено и у Хрватској, а и на Западу. И зато су сви криви за овај злочин заштићени и од стране Хашког трибунала и од стране западних земаља", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
На тромеђи три општине, недалеко од Сремских Карловаца, започети су радови на јединственом спомен-комплексу, гдје ће бити уклесана имена свих погинулих, убијених и несталих Срба са простора данашње Хрватске.
"Ми треба ту лекцију да оставимо будућим генерацијама као сведочанство да тамо где нисмо имали институције, где нисмо имали своју политичку самосталност, нажалост – наши преци су завршавали у логорима, у јамама у колонама – прогнани, опљачкани, изнурени или убијени", рекла је Милица Ђурђевић Стаменовски, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије.
Егзодус српског становништва пратили су страх, неизвјесност и страдање цивила у избјегличким колонама.
"Када су већ људи били у колонама и знало се да остају без својих домова, гдје су све у један кофер ставили – они су их и тада бомбардовали и нападали, ни то им није било довољно", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Три деценије касније, многе породице још трагају за истином и посмртним остацима својих најмилијих, док правда за овај злочин одговорне и даље није стигла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму