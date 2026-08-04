Три нова случаја шуге у Бањалуци

Аутор:Теодора Беговић
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Три нова случаја шуге у Геронтолошком центру у Бањалуци. Из Центра поручују да је све под контролом и да нема разлога за страх. С обзиром на то да се ради о изразито заразном обољењу, поступају по свим прописаним препорукама.
"Ми у складу са тим препорукама се и понашамо. Посјетио нас је ХЕС у здравствена инспекција. Утврдили су да се све ради по прописима и да је хигијена на високом нивоу. Наравно, корисници који су под третманом су у изолацији, они који су били у непосредном контакту са зараженим. Мислимо да нема потребе за паником или неким алармантним стањем", рекао је Дејан Лолић, директор Геронтолошког центра у Бањалуци.
Не ради се само о три издвојена случаја, поручују дерматолози. Ово је често обољење у Бањалуци, а глобално захвата 2% популације.
"То није обољење које би се требало повезивати искључиво са лошом хигијеном. Не мора значити да од шуге оболе пацијенти који воде лошу хигијену. Та болест с епреноси директним контактом, коже од кожу, у ријеђим случајевима. Може се пренијети и контактом коже од заражену површину, преко постељине или одјеће. Међутим, много мање, јер тај паразит живи под кожом", рекла је Јелена Петковић Дабић, дерматовенеролог.
Некада особа може бити заражена шугом без да има иједан симптом, а да у исто вријеме зарази друге особе.
Неподношљив свраб, посебно током ноћи, један је од најсигурнијих симптома шуге. Иако болест није опасна по живот, без правовременог лијечења може се лако пренијети на остале укућане и блиске контакте
Поред ноћног свраба, јавља се и црвени осип у дну стомака, боковима, између прстију, препонама и у пазушној јами. Љекари савјетују да уколико грађани примјете неке од симптома да се хитно јаве љекару како би добили потребну терапију. Лијечење траје око двије седмице, а симптоми могу трајати до четири седмице. Терапију морају примити и сви чланови домаћинства.
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