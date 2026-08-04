Драгочај пети дан без воде

Аутор:Валерија Илић
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Драгочај – пет дана без воде, а жива на термометру 40 степени. Грађани огорчени – стање је неиздрживо.
"То је ванредно стање, 39 степени, у логорима кад нема, а 39 је степени, а нема воде фрка је оном тамо, а камоли нама, јесмо ли у логору или гдје смо? 5 дана узастопно немамо воду, цистерна не пролази, цивилна заштита, апсолутно не ради и то нас више не боли, него што саме воде нема, да не функционише друштво толико", рекао је Славко Дојчиновић, Драгочај.
"Дођем са посла, немам се чим окупати, кренем на посао немам чиме, имам нешто кока, цуку, цуку пустим да преживи, носим веш у Траписте код ћерке да перем, да они нама пусте сваки дан сат времена, два, али сваки дан и то је нама довољно, ми идемо куповати воду за пиће идемо на изворе и пред туђе куће", каже Мира Шипка, Драгочај.
"На ово немамо коментара стварно што немамо воде, али кад год их назовемо они имају образложење или је нестало у базену или је пукла цијев, кад кажемо како да сваки пут не можемо имати, знало је бити да немамо 7-8 дана да немамо воде и кад назовеш каже, госпођо сви су бунари које су људи имали су затрпани, које луд да свој бунар затрпа, какав је то одговор?", рекла је Мира Дојчиновић, Драгочај.
Иако из „Водовода“ наводе да је већина Драгочаја снабдјевена водом, за становнике двије улице центар Драгочај и засеок Градина проблем траје данима. Директор "Водовода" објашњава да је узрок квар.
"Ево видите, ја сам понио и ове фотографије да ви видите, доле је вршена санација одређеног дијела пута, горе старог бањалучког пута и гдје практично извођач који је вршио санацију пута извршио оштећење тог цјевовода. Наше екипе су на терену чим завршимо поправак тога ми ћемо пустити воду тим становницима. Ми ћемо наставити режим испоруке воде, контролисани режим испоруке воде, због тога, видите какви су временски услови", рекао је Радован Мајкић, директор „Водовода“ а.д. Бањалука.
Нема информација кад ће бити поправљено шта год да је покварено, ни кад би вода могла почети да тече. Мјештани Драгочаја љути су и јер им Цивилна заштита данима није послала ни флашу воде. Цистерну коју смо данас затекли на терену наручили су и платили сами. Из Одсијека цивилне заштите Града Бањалука поручују да постоји процедура за снабдијевање водом. Апелују на грађане да се обрате секретару мјесне заједнице, гдје попуњавају захтјев који се шаље директно њима како би им вода била достављена већ наредног дана.
"Цивилна заштита путем самосталних стручних сарадника у мјесним заједницама по захтјевима њиховим доставља цистерне воде и стварно ми је жао, ако имају људи који нису добили, а уредно су се пријавили преко мјесне заједнице, позивам да се јаве у Одсјек. Нек ми каже неко да се обратио, да је дошао захтјев, да га није неко назвао, онда можемо да провјеримо гдје је дошло до застоја", рекла је Драган Бабић, шеф Одсјек за послове цивилне заштите и Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице.
Док надлежни нуде објашњења и правдања, становници дијела Драгочаја већ пети дан живе без воде. Умјесто рјешења, за сада имају само обећања - у 21. вијеку данима остају без основног услова за живот.
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