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Ухапшен Александар Николић: Осумњичен за помагање у покушају убиства Давора Дабића

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Огњен Матавуљ
04.08.2026 20:08

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Хапшење Александра Николића
Фото: ATV

Полицијски службеници ПУ Источно Сарајево ухапсили су Александра Николића из тог града због сумње да је помагао у покушају тешког убиства Давора Дабића, потврђено је за АТВ.

Николић, који је познат као вишеструки преступник, прије неколико тренутака је спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Источно Сарајево на даље поступање.

”Николић је осумњичен да је учествовао у помагању и планирању напада на Дабића”, каже извор АТВ-а.

Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

Давор Дабић рањен је синоћ испред зграде у улици Симе Милутиновића Сарајлије у Источном Новом Сарајеву. Нападач, који је носио качкет на глави, пришао је и према њему испалио осам хитаца из пиштоља са пригушивачем. Након тога је побјегао и полиција интензивно ради на његовом идентификовању. Дабић је погођен хицем у главу и пету и након указане помоћи у Болници ”Србија” превезен је у Клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је оперисан.

Вече прије у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву рањен је Коста Пандуревић. За покушај његовог убиства осумњичен је Ђорђе Ждрале, за којим се и даље трага.

У оквиру истраге двије пуцњаве данас су, у сарадњи са МУП-ом Кантона Сарајево, извршени претреси у сарајевском насељу Добриња.

Александар Николић је у децембру 2023. године у Суду БиХ неправоснажно осуђен на годину дана затвора због организованог криминала и трговине дрогом у оквиру предмета ”Маркет”. Заједно с њим на исте казне осуђено је још шест особа јер су у више наврата кокаин из Словеније кријумчарили и продавали у БиХ.

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У октобру прошле године против Николића је потврђена нова оптужница за организовани криминал и трговину дрогом и оружјем. Заједно с њим оптужени су Ади Нукић и још три особе. У оптужници се наводи да је група користећи криптоване апликације вршила набавку и промет дроге на подручју БиХ, Србије, Црне Горе, Хрватске и Словеније.

”На тај начин прибавили су имовинску корист у износу од најмање 380.250 КМ, а не више од 1.783.665 КМ”, наводи се у оптужници.

Све детаље о сукобу у Источном Новом Сарајеву читајте на: Случај Пандуревић–Ждрале

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Тагови :

Александар Николић

Давор Дабић

Пуцњава

Источно Ново Сарајево

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