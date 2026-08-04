Додик: "Олуја" је симбол страдања и једне од највећих неправди која је задесила наш народ

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Олуја" је симбол прогона, страдања и једне од највећих неправди која је задесила наш народ у новијој историји. У колонама, у сузама, у спаљеним кућама и заувијек напуштеним огњиштима остала је урезана бол стотина хиљада српских породица, рекао је предсједник Милорад Додик.
- За нас је "Олуја" наставак дугог историјског страдања Срба на западним просторима, од злочина НДХ до прогона у савременом добу. Зато је наша дужност да памтимо - не из мржње, него из поштовања према жртвама и одговорности према будућим генерацијама - написао је Додик на Иксу.
Навео је да заједничко обиљежавање Србије и Републике Српске показује да је култура сјећања дио наше националне свијести и наше обавезе да српске жртве никада не буду заборављене.
- Везе Србије и Републике Српске данас су снажније него икада и управо у том јединству лежи сигурност нашег народа, а у времену Александра Вучића достигле су највиши ниво разумијевања, јединства и међусобне подршке - нагласио је Додик.
Поручио је да присуство Његове светости патријарха српског Порфирија даје овом дану додатну духовну снагу и потврђује да су вјера, Црква и саборност вијековима били ослонац српском народу у најтежим временима.
- Данас с тугом памтимо страдале, али и с поносом гледамо у будућност. Србија и Република Српска снажне су као никада до сада, способне да, упркос свим притисцима, демонстрирају снагу и историјску нужност. Заједно су гарант опстанка, одбране, развоја и будућности српског народа - додао је Додик.
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