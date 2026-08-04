Преминуо ватрогасац ТВСЈ Бијељина Стефан Лазић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након краће болести, у 28. години живота преминуо је припадник Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина Стефан Стефо Лазић.
Стефан је рођен 1997. године у Бијељини и са родитељима живио у Голом брду.
Вријеме и датум сахране Стефана Стефе Лазића биће накнадно саопштени.
(bndan)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч1
Друштво
8 ч0
Најновије
22
56
22
50
22
49
22
47
22
44
Тренутно на програму