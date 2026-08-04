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Преминуо ватрогасац ТВСЈ Бијељина Стефан Лазић

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 19:33

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Стефан Лазић, ватрогасац ТВСЈ Бијељина
Фото: Facebook

Након краће болести, у 28. години живота преминуо је припадник Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина Стефан Стефо Лазић.

Стефан је рођен 1997. године у Бијељини и са родитељима живио у Голом брду.

Вријеме и датум сахране Стефана Стефе Лазића биће накнадно саопштени.

(bndan)

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Тагови :

Бијељина

ватрогасац

преминуо младић

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