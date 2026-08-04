Минић: То што Веселијева користи затворске погодности - шамар правосудном систему БиХ

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да то што Елфета Весели, убица дјечака Слободана Стојановића, користи затворске погодности није увреда само за српске жртве и њихове породице, већ и шамар комплетном друштву и нечему што се назива правосудни систем БиХ.
- Згрожен сам сазнањем да Елфета Весели, убица дјечака Слободана Стојановића, још од 2024. године користи затворске погодности - објавио је Минић на Иксу.
Згрожен сам сазнањем да Елфета Весели, убица дјечака Слободана Стојановића, још од 2024. године користи затворске погодности.— Саво Минић (@minic_savo) August 4, 2026
Ово није увреда само за жртве и њихове породице, већ и шамар комплетном друштву и нечему што се назива правосудни систем БиХ.
Жена монструм Елфета Весели, убица дјечака Слободана Стојановића ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године, потврђено је Срни из КПЗ-а Тузла.
Елфета Весели осуђена је пред Судом БиХ на десет година затвора због свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића, коју је Апелационо одјељење истог суда преиначило у казну затвора од 13 година затвора због кривичног дјела ратни злочин против цивилног становништва.
Боравак у притвору траје од септембра 2016. године, а редован истек казне је 2029. године.
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