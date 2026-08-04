Жена у Хрватској држала преко 30 лешева паса у кући, подигнута оптужница због мучења животиња

Аутор:АТВ редакција
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Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против 77-годишњег хрватског држављанина због 47 кривичних дијела убиства или мучења животиња. Ријеч је о случају тешко запуштених паса на подручју Веле Учке, који је шокирао јавност у мају.
Оптужница је подигнута пред Општинским судом у Ријеци. Тужилаштво терети 77-годишњу жену да је од 2022. до 9. маја ове године, заједно са још једном особом која је у међувремену преминула, држала псе различитих раса без довољно хране и воде.
Према оптужници, пси су били ограничени у кретању и држани су у затвореним и нехигијенским просторима. Није им пружена неопходна ветеринарска нега, што је узроковало да животиње буду гладне и неухрањене, и да имају ране по цијелом тијелу. Такви услови, наводи тужилаштво, довели су до значајног погоршања њиховог општег здравственог стања и стања.
Државно тужилаштво је затражило продужење притвора окривљене због опасности од бекства и могућности да поново почини кривично дјело.
Ужасни услови на фарми откривени су у мају, након што је 64-годишњи мушкарац који је тамо живио погинуо у саобраћајној несрећи на аутопуту А1. Волонтери из Друштва за заштиту животиња Ријека су потом са фарме одвели 47 живих паса, од којих су неки били у тако тешком стању да су убрзо угинули. Пси су били изгладнели, прекривени ранама, ожиљцима и посљедицама дуготрајног занемаривања.
Након кривичне истраге, полиција је објавила да су 77-годишња жена и њен сада покојни ванбрачни партнер држали око 80 паса и мачака током приближно десет година, прво на подручју Кострене, а затим на Учки. Сумњало се да животињама нису обезбједили одговарајућу храну, склониште нити ветеринарску његу.
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У кући и помоћним зградама пронађено је више од 30 лешева паса. Волонтери ријечког азила изјавили су да су лешеви остављени у замрзивачима, ормарићима, кадама и на подовима. Само 11 пронађених паса је било микрочиповано, а животиње су вршиле нужду и спавале у истим просторима.
Након почетног испитивања жене у мају, Министарство здравља и природне заштите (DORH) је објавило да се сумња да су она и њен партнер држали најмање 79 паса и шест мачака у неадекватним смештајима и без хране. У то вријеме се такође сумњало да је најмање 35 паса угинуло због занемаривања, исцрпљености и недостатка ветеринарске његе.
Подигнута оптужница обухвата 47 кривичних дјела и период од 2022. до 9. маја 2026. године. У краткој изјави о оптужници, ДОРХ није објаснио зашто је њен обим ужи од почетних полицијских и тужилачких сумњи.
Случај је такође покренуо питање поступања надлежних институција. Пријатељи животиња су накнадно затражили инспекцијски надзор над јединицама локалне самоуправе које су биле укључене у случај, тврдећи да су благовремене контроле микрочиповања и поступање по пријавама могле спријечити вишегодишње занемаривање животиња.
(индекс)
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