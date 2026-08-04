Цариници у Загребу открили марихуану у паковањима инстант резанаца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Царински службеници у Загребу, у сарадњи са полицијом, спријечили су покушај кријумчарења више килограма марихуане која је била скривена у поштанским пошиљкама декларисаним као пакети са инстант резанцима.
Случај још једном показује да кријумчари све чешће користе сасвим обичне производе како би покушали да преваре царинске контроле, како наводи Дневни аваз.
Како је саопштила Царинска управа Хрватске, случај је откривен 15. јула током редовне контроле пошиљки у једној поштанском испостави у Загребу.
Приликом прегледа издвојена су четири пакета која су изазвала сумњу царинских службеника. Утврђено је да су све пошиљке биле упућене истом примаоцу, а њихова укупна бруто маса износила је 28,32 килограма.
Иако је на пакетима било наведено да се у њима налази храна, детаљан преглед показао је да је део садржаја искоришћен за скривање дроге. У 72 паковања налазили су се оригинални прехрамбени производи, док је у преосталих 72 паковања откривено чак 80 провидних пластичних кесица са укупно 4.636 грама марихуане.
Економија
Словенија хитно зауставила увоз инстант нудли
Пронађена дрога је заплењена, а цијели предмет предат је службеницима Министарства унутрашњих послова Хрватске на даље поступање.
Случај из Загреба потврђује да кријумчари све чешће покушавају да искористе међународни поштански саобраћај и наизглед безазлене пошиљке како би прикрили илегалан садржај.
Управо због тога царинске службе широм Европе посљедњих година појачавају контроле поштанских пакета, јер се дрога све чешће крије међу производима који на први поглед не изазивају никакву сумњу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 седм0
Свијет
1 мј0
Занимљивости
1 мј0
Друштво
2 мј0
Најновије
Тренутно на програму