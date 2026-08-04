У Словачкој забиљежена "најврелија" ноћ у историји

Аутор:АТВ редакција
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Протекла ноћ била је најтоплија икада забиљежена у Словачкој, пошто температура ваздуха на западу земље није падала испод 27 степени Целзијуса, саопштио је Словачки хидрометеоролошки завод.
"Протекла ноћ била је изузетно топла. Температура на двије мјерне станице није пала испод 27 степени. У Плавецком Петеру и Скалици износила је најмање 27,5, односно 27,4 степена", наводи се у саопштењу, преноси Срна.
Претходни рекорд износио је 27,3 степена и забиљежен је 29. јула 2013. године у Пјешћанима, на западу Словачке.
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