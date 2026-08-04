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У Словачкој забиљежена "најврелија" ноћ у историји

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 17:59

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Човјек се хлади испод фонтане са воденом маглом током врелог љетњег дана у Бечу, Аустрија, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Протекла ноћ била је најтоплија икада забиљежена у Словачкој, пошто температура ваздуха на западу земље није падала испод 27 степени Целзијуса, саопштио је Словачки хидрометеоролошки завод.

"Протекла ноћ била је изузетно топла. Температура на двије мјерне станице није пала испод 27 степени. У Плавецком Петеру и Скалици износила је најмање 27,5, односно 27,4 степена", наводи се у саопштењу, преноси Срна.

Претходни рекорд износио је 27,3 степена и забиљежен је 29. јула 2013. године у Пјешћанима, на западу Словачке.

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