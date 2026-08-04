Џабар Паркер се вратио: "Добродошао назад"

Један од највећих промашаја у историји KK Партизан Џабари Паркер, на кратко се вратио у САД.

И даље је неизвјесно шта га чека у будућности, али није пропустио прилику да се врати на добро познато мјесто - Универзитет Ђук.

Паркер је посјетио тренинг Ђук Блу девилса, за које је наступао у сезони 2013/14 – својој јединој у колеџ кошарци.

- Џабари Паркер, добродошао назад - стоји на објави Ђука на друштвеним мрежама.

- Сада имамо и одређено искуство и направићемо велике ствари. И ја сам део екипе, иако сада све пратим издалека. И даље сам уз вас, редовно провјеравам како сте, а свако може да ме позове - поручио је Паркер.