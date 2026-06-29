Замка која може уништити љетовање: Цариници у Грчкој враћају са границе због овог правила

Аутор:АТВ редакција
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Прије поласка на пут у Грчку важно је да провјерите важење својих докумената, посебно пасоша. Иако многи сматрају да је пасош важећи све до датума истека, у пракси то може да направи озбиљан проблем на граници.
Велики број путника сваке године поставља исто питање – да ли могу да путују у Грчку ако им пасош истиче за мјесец или два дана?
Према правилима која се примјењују приликом уласка у земље Европске уније, пасош мора да важи најмање три мјесеца од планираног датума повратка из путовања.
Уколико овај услов није испуњен, постоји могућност да путнику буде одбијен улазак у земљу или да буде враћен са граничног прелаза.
То значи да чак и ако је пасош формално још увијек важећи, али му истиче у кратком року након планираног повратка, може доћи до проблема приликом контроле.
У појединим случајевима, и туристичке агенције могу одбити да прихвате путнике чији пасош не испуњава овај услов, како би избјегле непријатности на граници.
Посебно треба обратити пажњу на дјечје пасоше, који се издају на краћи временски период, па често брже долази до ситуације да не испуњавају прописано правило.
Такође, важно је напоменути да се за улазак у Грчку не може користити лична карта, већ је обавезан важећи пасош који испуњава прописане услове.
Због тога се препоручује да прије сваког путовања проверите датум истека пасоша и избјегнете ризик, преноси Мондо.
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