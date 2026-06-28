Жива пљескавица? Није све гурманлук, као што кажу јутјубери

Аутор:АТВ редакција
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Фуд блогери, гастрономи, гурмани и остали јутјубери који су за успјех одлучили да обилазе ресторане и снимају храну колико могу бити корисни, толико и сулуди.
Лијепо је знати да у неком малом забаченом мјесту постоји квалитетна храна и квалитетан ресторан. Још љепше је знати да није ријеч о плаћеној реклами. Ипак, до плаћене рекламе јутјубери у успону треба да поједу доста помија.
Наводна сензација, гастро специјалитет, нешто ново, назовите како хоћете, је и жива пљескавица. Наиме, у Ваљеву постоји ресторан "Код Боре" који је патентирао јело "Жива пљескавица". Познато је и заштитни знак је поменутог ресторана. Ипак, по оцјенама на Тејст Атласу завршила је прва на листи као најгоре јело у Србији.
Да има посебан шмек, то је сигурно. Ако се може јести суши, што се не би јела и жива пљескавица? Међутим, поједини ресторани су отишли још даље.
Док се у ресторану "Код Боре" жива пљескавица спрема на посебан начин, појединци су отишли даље у екстрем и почели су да продају сирову пљескавицу у лепињи. И то пролази, барем код јутјубера. Тако појединци одлазе у поменуту кафану/ресторан и наручују "специјалитет".
Устаљено, "нешто што мора да се проба", а уствари је пљескавица која је побјегла са роштиља. Није сваки комад сировог меса гастрономија, као што ни то што неко једе сирово месо пред камером не доказује добар укус.
Проблем са сировом пљескавицом није само у томе што је сирова, него што је мљевена. Код комада меса ризик је углавном на површини, док се код мљевења све што је било споља уноси унутра. Другим ријечима, то више није “мало крваво”, него маса у којој се све помијешало, па и оно што баш не бисте вољели да једете.
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