Logo

Жива пљескавица? Није све гурманлук, као што кажу јутјубери

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 20:46

Коментари:

0
Жива пљескавица? Није све гурманлук, као што кажу јутјубери
Фото: Printscreen/Instagram

Фуд блогери, гастрономи, гурмани и остали јутјубери који су за успјех одлучили да обилазе ресторане и снимају храну колико могу бити корисни, толико и сулуди.

Лијепо је знати да у неком малом забаченом мјесту постоји квалитетна храна и квалитетан ресторан. Још љепше је знати да није ријеч о плаћеној реклами. Ипак, до плаћене рекламе јутјубери у успону треба да поједу доста помија.

Наводна сензација, гастро специјалитет, нешто ново, назовите како хоћете, је и жива пљескавица. Наиме, у Ваљеву постоји ресторан "Код Боре" који је патентирао јело "Жива пљескавица". Познато је и заштитни знак је поменутог ресторана. Ипак, по оцјенама на Тејст Атласу завршила је прва на листи као најгоре јело у Србији.

Да има посебан шмек, то је сигурно. Ако се може јести суши, што се не би јела и жива пљескавица? Међутим, поједини ресторани су отишли још даље.

Док се у ресторану "Код Боре" жива пљескавица спрема на посебан начин, појединци су отишли даље у екстрем и почели су да продају сирову пљескавицу у лепињи. И то пролази, барем код јутјубера. Тако појединци одлазе у поменуту кафану/ресторан и наручују "специјалитет".

Устаљено, "нешто што мора да се проба", а уствари је пљескавица која је побјегла са роштиља. Није сваки комад сировог меса гастрономија, као што ни то што неко једе сирово месо пред камером не доказује добар укус.

Проблем са сировом пљескавицом није само у томе што је сирова, него што је мљевена. Код комада меса ризик је углавном на површини, док се код мљевења све што је било споља уноси унутра. Другим ријечима, то више није “мало крваво”, него маса у којој се све помијешало, па и оно што баш не бисте вољели да једете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

жива пљескавица

гурмани

Храна

Коментари (0)

Прочитајте више

Намирнице које никада не треба узимати на празан желудац

Здравље

Намирнице које никада не треба узимати на празан желудац

2 д

0
Крупни план свјежег пинто пасуља и црвеног пасуља са фарме у дрвеној канти са куглицом, приказујући текстуру и боју.

Здравље

Намирница која чува срце и цријева: Људи који је једу дуже живе

5 д

0
Кардиолози савјетују: Ових пет намирница сваки мушкарац треба да једе

Здравље

Кардиолози савјетују: Ових пет намирница сваки мушкарац треба да једе

6 д

0
Доктори упозорили: Ова храна може довести до појаве карцинома

Здравље

Доктори упозорили: Ова храна може довести до појаве карцинома

1 седм

0

Више из рубрике

Ако на љетовању уловите ову рибу добићете награду

Занимљивости

Ако на љетовању уловите ову рибу добићете награду

3 ч

0
друштвене мреже

Занимљивости

Удвостручене максималне казне за кршење забране друштвених мрежа дјеци

12 ч

0
Недјељни хороскоп: Бикови имају састанак код куће, Близанци неочекивани позив

Занимљивости

Недјељни хороскоп: Бикови имају састанак код куће, Близанци неочекивани позив

13 ч

0
Златно доба почиње за три хороскопска знака

Занимљивости

Златно доба почиње за три хороскопска знака

1 д

0

  • Најновије

21

57

Новак Ђоковић на Волстриту

21

40

Трамп прави најбољи голф терен на свијету

21

29

Утопио се младић на Рамском језеру

21

23

Додик: БиХ не може да опстане ни у каквој варијанти

21

17

Турци понудили богат уговор Влаховићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима