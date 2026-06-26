Намирнице које никада не треба узимати на празан желудац

Аутор:АТВ редакција
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Двије намирнице на празан желудац дјелују управо супротно од онога што очекујете, умјесто да вас засите током дана, потичу апетит и придоносе накупљању масних наслага.
Највећи проблем? За прву сте увјерени да је здрава, а другу многи поједу чим се пробуде. Доручак доиста покреће метаболизам, али јутарњи оброк може радити и против вас.
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Оно што поједете на почетку дана може утицати на цијели остатак дана. Први залогај потиче лучење хормона, регулише ниво шећера у крви и одређује колико ћете бити гладни до поднева. Утјече и на расположење, али и на бројку на ваги.
Зато стручњаци савјетују једноставну рутину – чим устанете, попијте чашу млаке воде, а затим одаберите оброк богат протеинима. Јаја, сир или кувана шунка могу вас држати ситима сатима. Проблем настаје када умјесто њих посегнете за нечим слатким.
Чаша свјеже цијеђеног сока од наранџе многима је синоним за здрав почетак дана. Али, стварност је нешто другачија. Кисели сокови могу надражити празан желудац, а притом садрже велику количину једноставних шећера без влакана која би успорила њихову апсорпцију. Резултат је брз пораст енергије, након којег слиједи нагли пад и осјећај глади већ након сат времена. Умјесто да вас засити, сок вас може подстаћи да поједете више.
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Бројна истраживања показала су повезаност конзумације заслађених напитака с повећањем тјелесне тежине. Ако више волите течни доручак, бољи је избор смути од поврћа уз додатак лиснатог зеленог поврћа и извора протеина.
У већини случајева, пециво је уистину најгори избор за доручак. Комбинација бијелог брашна, масноћа и шећера брзо подиже ниво глукозе у крви, ствара краткотрајан осјећај ситости који нестане већ након пола сата те вас оставља гладнијима него прије. Кифла, крофна или бурек на празан желудац лако завршавају као вишак калорија које тијело похрањује у облику масних залиха. Будући да такав оброк садржи мало влакана и протеина, организам убрзо поновно тражи храну. Зато су пекарски производи један од најчешћих узрока уноса вишка калорија, колико год примамљиво мирисали док пролазите покрај пекаре.
Промјена не мора бити велика. Довољно је замијенити слатке и брашнасте намирнице храном која ће вас заиста заситити: Кувано јаје уз кришку интегралног хљеба, обични јогурт с орасима и кашиком сјеменки, свјежи сир уз свјеже поврће умјесто пекмеза или слатких намаза и зобена каша с циметом, без доданог шећера.
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Такав доручак дуже одржава осјећај ситости и смањује потребу за грицкањем прије ручка. Двије намирнице које највише придоносе дебљању имају заједничку особину, пуне су шећера и празних калорија, а не пружају дуготрајан осјећај ситости.
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