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Удвостручене максималне казне за кршење забране друштвених мрежа дјеци

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 10:22

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друштвене мреже
Фото: pexels/Abdulkadir Emiroğlu

Аустралијска влада најавила је данас да ће удвостручити максималну казну за платформе које крше законе о минималној старости за кориштење друштвених мрежа на 99 милиона долара.

Измјена закона предвиђа и да ће комесар за е-безбједност моћи да примора компаније друштвених медија да доставе доказе о корацима које су предузеле како би се придржавале забране, преноси Би-Би-Си.

Власти у Аустралији покренуле су истрагу јер наводно пет забрањених платформи за дјецу млађу од 16 година Фејсбук, Инстаграм, Снепчет, Тикток и Јутјуб не поштују прописе.

У извјештају, Комисија за е-безбједност, која је независни регулатор у земљи, навела је да је седам од 10 дјеце млађе од 16 година, која су имала налог на друштвеним мрежама прије забране, и даље имало "извјестан приступ" тим мрежама.

У Аустралији је од 10. децембра прошле године дјеци млађој од 16 година забрањен приступ на 10 кључних платформи друштвених медија, преноси Срна.

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Тагови :

Аустралија

друштвене мреже

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